自己的書自己印 金門學童自行募款

2018-03-29 15:51 中央社 金門縣29日電



金門縣金沙國小今天提前歡度兒童節，學生不但自己主持活動，還募集物資舉辦跳蚤市場；6年級學生更為畢業作文集募集經費。校長李國安說，學生充分展現了自我領導力教育的成果。

李國安表示，金沙國小從106學年度展開自我領導力教育課程，是金門地區第一所推廣這項課程的學校，學生透過課程和平日生活，培養7個好習慣：主動積極、以終為始、要事第一、雙贏思維、知彼解己、綜合綜效和不斷更新。

今天的兒童節活動就是自我領導力的展現。李國安說，有別於過去兒童節活動由師長主導，今年兒童節活動學生參與規劃，並由6年級莊博仁和陶芓榆主持；學生也早早蒐集了玩偶、文具等物資在校園辦起學跳蚤市場，讓今年沙小兒童節顯得熱鬧滾滾。

6年級學生也把握機會，為畢業作文集募款。指導老師鄭月霞表示，畢業班有33位學生，作文集預計印行100本，每本400頁；大約需要經費新台幣3萬元；如果有餘款，將捐慈善。

學生黃翊如、陳姵心和羅翊嘉手持自製小白板，利用課間跳蚤市場時間，在校園來回募款。白板上寫著隨喜樂捐，捐1000元以上贈作文集一本。黃翊如說，作文集要作為畢業紀念；羅翊嘉希望能儘快籌到經費出版讓大家看到他們的作品。

特別的是，六年甲班學生在教室門口走廊開設「誠實商店」，義賣精油沐浴皂、母乳酒浴皂、護手霜和文具小物等。鄭月霞說，過幾天還將教學生手做巧克力義賣。

此外，沙小校園今天也充滿歡樂與驚喜，地方有線電視名城電視吉祥偶「名妹」和「城哥」快樂相偕前進沙小，致贈可愛的彩繪蛋、彩色筆，提前與小朋友歡度佳節，受到全校師生歡迎。

名城是金門唯一的有線電視台，關懷地區兒童教育不遺餘力，董事長許雪芳一直以來就是期盼「給孩子一個快樂的童年，讓愛與歡笑充滿整座校園」。