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章魚未達產卵繁殖期 明起禁漁待檢驗

2018-03-28 19:57中央社 澎湖縣28日電

澎湖特有種章魚進入產季，縣政府為確保章魚永續，29日起至4月12日為禁漁期，由於目前海域的章魚都還屬幼體與亞成體，禁漁期間，亦禁止公開販賣、處理、持有之行為，違法者送辦重罰。

澎湖縣政府農漁局表示，章魚的產季，是在每年的2至4月間，即大約農曆元宵節至3月23日媽祖生日的這個季節。

不過，漁民指出，時序雖是澎湖章魚的產季，但疑受氣候變化與珊瑚礁群與潮間帶棲息環境，遭淤沙嚴重的覆蓋等影響，今年在各沿海潮間帶所捕獲的章魚，數量少之又少，只有零星個體，目前都還是在成長階段的章魚亞成體，重量不到1兩重，尚未進入產卵繁殖期，連市場上都還看不到章魚的影子，明天起禁漁的時間點，有點不太對勁。

漁民認為，漁政部門為保育及維護特有種章魚資源的永續利用，是正確的方向，但是在禁漁的時間，要確實做好研究與調查章魚繁殖的時程，再來禁漁才對，甚至是延長禁漁的時間。

漁民說，今年章魚成長期程，似乎比往年來得晚，因此，禁漁措施，不能依以往的經驗來執行，否則到了章魚真正產卵繁殖期，已過了禁漁期，造成章魚族群數量，一年比一年銳減，甚至面臨滅絕的危機。

明天起為期半個月的章魚禁漁期間，農漁局與檢警等非法捕魚查緝小組，會日夜不定期在各潮間帶埋伏巡護查緝，遏止少數不肖漁友罔顧法令下海採捕「澎湖章魚」，同時籲請民眾遵守法，違者依漁業法可處3年以下有期徒刑或併科新臺幣15萬元以下罰金。

澎湖漁民潮間帶

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