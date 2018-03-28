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地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

施工挖斷電線 高雄火車站停電快7小時才復電

2018-03-28 18:20聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

今天上午8時許，高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致站內突然停電，修到下午2點43分才復電。站方在停電期間緊急啟動發電機發電，讓售票和疏運服務不受影響，不過仍造成數百名持電子票證的旅客因無法刷卡出站，下次得先解卡才能搭車。

高雄鐵路地下化工程預定今年8月通車，鐵路改建工程局南部工程處加緊趕工，今天早上8點4分，包商在高雄火車站後方施工時，不慎挖斷台電連結車站配電箱的電線，導致車站瞬間停電，一直修到下午2點43分才復電。

台鐵高雄站站長上官慧珠說，車站停電後，緊急備用電力隨即啟動接續，並未影響車站正常運作，包括售票及發車均未受到影響。

不過停電期間大廳昏暗，部分沒有緊急供電系統的商店也黑漆漆，車站內電扶梯、2樓的月台進出閘門與感應機等，因迴路不同依舊沒電，造成乘客無法使用電子票證，只能現場購票；持電子票證要出站的乘客，可直接出站，但下次搭台鐵，得先解卡才能再搭。

高雄車站預估，停電已過尖峰時刻，受影響的電子票證乘客約數百人。一名持一卡通的乘客，到閘門口才發現無法刷卡得現場另購紙票，忍不住抱怨當初因用電子票證有票價優惠，才用電子票證搭車，如今還是得用原價買紙票，這趟沒省到錢。

悠遊卡的人更慘，陳先生抱怨，他持悠遊卡出站，在解卡前不但無法搭火車，連公車與捷運都不能搭，相當不便。

台鐵高雄車站坦言，其他電子票證解卡前不能搭台鐵，但其他大眾運輸搭乘不受影響，只有悠遊卡因出站沒刷卡紀錄，解卡前火車、公車及捷運等都不能搭。

高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，電扶梯不能使用。記者蔡孟妤...
高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，電扶梯不能使用。記者蔡孟妤／攝影
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今天上午8時許，高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致站內突然停電。記...
今天上午8時許，高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致站內突然停電。記者蔡孟妤／攝影
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高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，進出閘門只能靠人工收驗票。...
高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，進出閘門只能靠人工收驗票。記者蔡孟妤／攝影
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高雄火車站進行鐵路地下化工程，因挖斷電線而停電，導致持電子票證者無法刷卡，造成不...
高雄火車站進行鐵路地下化工程，因挖斷電線而停電，導致持電子票證者無法刷卡，造成不便。記者蔡孟妤／攝影
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高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，電扶梯不能用。記者蔡孟妤／...
高雄火車站進行鐵路地下化工程，不慎挖斷電線，導致停電，電扶梯不能用。記者蔡孟妤／攝影
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停電台鐵悠遊卡

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