縣長選戰提前布局 金門人事「頻繁」異動惹質疑

2018-03-27 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣府又人事異動!年底縣長選舉即將逼近，金門縣政府今天發佈新的人事異動，引起外界關注，其中新任環保局長將由金門縣蔡氏宗親會理事長蔡其雍接任，由於現在才3月，但卻已是今年的第2波人事調動，縣長陳福海任內的頻繁人事異動，引起網友質疑，有的認為是選舉考量，有的則說好像在玩「大風吹」，好不容易記好長官的職務，又要調動，根本是亂來。

對此，金門縣政府表示，這次的人事是人員的正常異動，主要是因為建設處長李斌辭職；另外，盼借重蔡其雍在環保方面的專長。

金門縣府在今天下午5時許發佈新的人事異動，其中，新任縣環保局長將由現年47歲的蔡其雍出任，蔡歷任明新科技大學機械工程系業師及管理學院技術教師，森廣機具股份有限公司、翔峻企業有限公司及蔡氏商業有限公司董事長、新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長、財團法人金門高職文教基金會理事長、金門縣蔡氏宗親會理事長、金門國際傑人會會長等職務。

新任港務處長由王登緯出任，原任縣府工務處副處長的王登緯現年48歲，國立臺灣工業技術學院營建工程技術學系大學畢業。歷任縣府工務局課長、副局長、縣自來水廠廠長、養護工程所所長、地政局副局長、林務所所長等職務。

另為配合此次主官異動，同時進行人事調整，包括原任行政處處長陳金增調任縣府參議；原任環保局長呂清富調任行政處長；原任工務處長張忠民調任建設處長；原任港務處長張瑞心調陞工務處處長，以上人事命令，均於4月1日生效。

由於這已經是陳福海任內「第N波」的人事異動，有不少網友提出批評，網友陳威彰說， 「看到我就又想笑，以後出來選，每個人都經歷超多處處處處長」。也有人說，「縣府官員真是通才，幾乎每個位子都能接」；怎麼又換人，真是「換湯不換藥」。網友李志鴻說，四年內一堆處長級人物，還選在愚人節，這派令會不會是假的？