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屏東地院國民參審模擬登場 素人法官：太震撼

2018-03-27 19:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東地方法院今天進行今年第一次國民參審模擬法庭，素人法官由鄉鎮公所推薦，經由檢辯雙方當場選出9人擔任（3人為備位國民法官），光是選任過程的提問，就讓國民法官如上「法律課」，首次擔任國民法官的九如鄉調解委員會主席黃松美形容，真的「太震撼」，和想像的情節完全不同。

不過法界看法不一，有法官贊成國民參審，至少可以讓大眾更了解案件的審判過程，不會再動輒批判「恐龍法官」，但也有人擔心過於「民粹」；另有檢察官認為，實施國民參審耗費的成本及時間比一般法庭更多更長，但收到的成效仍待觀察。

今天的國民參審模擬法庭是由屏東地院庭長楊宗翰主持，參審法官包括審判長簡光昌、陪席法官李宗濡、陳盈如，檢察官陣容則有主任檢察官陳怡利、檢察官潘國威、陳君瑜。

地院庭長楊宗翰表示，國民法官是由各鄉鎮公所推薦或符合條件者報名，候選資料庫中總計有222人，從中篩選24人今天出席，透過檢辯提問，現場選任6位國民法官及3位備位國民法官，參與案件審理。不過今天實際只有18人到場參加選任。

屏東地方法院院長吳進寶表示，此次模擬國民參審採二階段評議，第一階段比照美國陪審制，由9位國民法官組成小陪審團評議，法官完全不參與；第二階段比照日本參審制，由3名正式法官與6名國民法官參與評議。

獲選任的國民法官有的是公務員、有的是調解會主席，還有的是社團負責人，任職公務員的張安菊說，自己原是懵懵懂懂來參加，但實際參與後才發現自己原來的法律認知不一定正確，法庭也和電視所演完全不同。

九如鄉調解委員會主席黃松美則表示，自己要來之前對成為國民法官有很大的期許，但實際參與後，尤其是選任過程就要歷經檢察官及律師提問，「真的太震撼」。

歷經一整天的參審，今天模擬參審的強盜案，第ㄧ階段由9位國民法官評議，結果是6比3，無罪；第二次由3位法官及6位國民法官評議，結果是6（含1位法官）比3，無罪。

雖然真實案件的主角被判了8年徒刑，不過全案已經過改編，角色也由不同人扮演，院方認為難以類比，明日會再召開座談會討論。

屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，國民法官候選人必須經檢辨雙方提問篩選，再宣...
屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，國民法官候選人必須經檢辨雙方提問篩選，再宣誓參審。記者翁禎霞／攝影
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屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，選出6名國民法官參與審理。記者翁禎霞／攝影
屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，選出6名國民法官參與審理。記者翁禎霞／攝影
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屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，國民法官候選人必須經檢辨雙方提問篩選，有素...
屏東地方法院今天進行國民參審模擬法庭，國民法官候選人必須經檢辨雙方提問篩選，有素人法官形容過程「震撼」。記者翁禎霞／攝影
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國民法官公務員恐龍法官

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