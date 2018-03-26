屏東林邊推環保自然葬 首件「花葬」第6年終於出現

2018-03-26 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



林邊鄉公所為屏東縣內唯三鄉鎮有提供樹葬、花葬服務的地方，雖然願意接受環保自然葬的人少，但安葬數仍逐年慢慢增加，受葬者也來自全台，林邊公所統計選擇環保自然葬人數總共30人，且推廣到第6年，終於出現首件「花葬」。

屏東縣林邊、九如、麟洛等3鄉都有設置「環保自然葬」，不過林邊鄉第六公墓崇恩樓，將周圍綠地整理出樹葬、花葬、及壁葬，建置最為完整，為了推廣使用，不分本鄉或外鄉，樹、花葬費用僅需8000元。

林邊鄉公所表示，樹葬區102年開始進行推廣，從第一年僅有1位開始逐年增加，去年度共有11位受葬者，截至目前統計已達30人，不過還是以外鄉鎮為多，最遠甚至到台北、桃園來的受葬者，看中依山傍海環境優美而選擇安葬。

「今年出現第一位花葬！」社服課指出，樹葬逐年增多的原因，應該跟枋寮火化場贓添了骨灰的研磨設備，不必再老遠跑到屏東市進行研磨，更加方便願意選擇環保自然葬的受葬者，而且本月終於出現願意花葬的個案，而且還是林邊人。