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月世界泥岩非「惡地形」陳玉峯爭取轉型正義

2018-03-25 19:19聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

總統文化獎得主、成大台灣文學教授陳玉峯近年投入馬頭山生態與文化調查。陳玉峯今天下午在高雄市旗山國小舉辦新書發表與環境教育講座，他表示，馬頭山住民源自鄭成功軍隊與平埔原住民結合，石頭公信仰奧秘；泥岩可調節乾旱期物種，不該被視為「惡地形」，應還它公道，爭取文化史與自然史轉型正義

馬頭山海拔219公尺，過去沒沒無聞，近年因事業廢棄物掩埋場設置問題成為旗山、田寮與內門三地居民關注焦點。馬頭山位在旗山以西、田寮月世界東方約5公里處，屬於厚層砂岩體，存在馬雲宮與池王府兩處信仰中心，有山神聖地之說。

陳玉峯去年底參與反馬頭山掩埋場活動，並將調查報告集結出版《決戰馬頭山》，今天下午在旗山發表新書。陳說，明末鄭成功起義失敗，半數官兵移入山區與平埔原住民結合，池王府主祀陳永華（鄭成功麾下名將），馬雲宮崇拜與祭祀石頭，蘊藏許多文化奧秘。

陳玉峯發現，小小山頭孕育大葉捕魚木、澤瀉蕨、厚圓澤蟹與梅花鹿等珍貴動植物，還有大面積刺竹分布各地，應是冰河時期的重大基因庫與調節中心，不該稱為「惡地形」，全台有3、40個國家公園、風景區與自然保護區，南台灣泥岩地形廣達24萬公頃，竟無任何保育區，應爭取轉型正義。

反馬頭山事業廢棄物掩埋自救會表示，正以全民認購的募集方式推動保存工作，希望循「壽山國家自然公園」模式成立「馬頭山國家自然公園」，保存珍貴的青灰岩生態系。

陳玉峯舉辦新書發表會暨環境教育講座，活動開始前一一向聽眾致意。記者徐白櫻／攝影
陳玉峯舉辦新書發表會暨環境教育講座，活動開始前一一向聽眾致意。記者徐白櫻／攝影
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陳玉峯（右）致力自然保育與文化改造，出版新書呼籲外界共同保護馬頭山。記者徐白櫻／...
陳玉峯（右）致力自然保育與文化改造，出版新書呼籲外界共同保護馬頭山。記者徐白櫻／攝影
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鄭成功原住民轉型正義
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