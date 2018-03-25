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恆春半島洋蔥有品牌了 屏東縣府輔導註冊產地團體商標

2018-03-25 16:14聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

恆春半島的洋蔥3月起陸續進入產期，不過因為和中部洋蔥重疊價格崩盤，蔥農開心不起來。屏縣府今天則在屏東公園舉辦行銷活動，同時發表推出恆春半島洋蔥的「產地團體商標」，方便消費者認明產地購買。

屏東縣政府為推廣屏東洋蔥品牌，特地輔導枋山、車城地區及恆春鎮農會註冊產地團體商標，消費者在市面上只要認清雙標章，就能保證買到來自恆春半島的優質洋蔥，另外還有「屏東好物」標章。

縣長潘孟安表示，產地團體商標讓消費者清楚知道購買洋蔥的產地，避免與進口洋蔥魚目混珠，此外，免除中間盤商為了利潤剝削價格，讓農民得到合理的利潤，民眾也能買到合理價錢。

縣府表示，洋蔥是屏東主要作物，面積達477公頃，產期集中在3至4月，恆春半島的陽光充足，洋蔥受到落山風強力吹拂，使得養份集中在球莖，採收時個個飽滿多汁，風味甘美，屏東洋蔥才會蔥味及蔥勁十足，現在品嚐正是時候。

最近進入採收期的恆春半島洋蔥意外崩盤，大球15公斤每袋收購價慘跌到130元，連去年270元一半都不到，卻還是得辛苦採收，蔥農欲哭無淚，恆春農會分析是上市時間重疊到中部洋蔥，量多價跌，已提高採購價格至150元因應。

分別標示枋山、車城地區及恆春鎮農會所註冊「產地團體商標」的恆春半島洋蔥。記者蔣繼...
分別標示枋山、車城地區及恆春鎮農會所註冊「產地團體商標」的恆春半島洋蔥。記者蔣繼平／翻攝
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屏東縣政府為推廣屏東洋蔥品牌特地輔導枋山、車城地區及恆春鎮農會註冊「產地團體商標...
屏東縣政府為推廣屏東洋蔥品牌特地輔導枋山、車城地區及恆春鎮農會註冊「產地團體商標」以及「屏東好物」標章。記者蔣繼平／翻攝
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潘孟安農民
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