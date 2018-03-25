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金門宗教交流團登陸 2300人再創紀錄

2018-03-25 00:07聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

每年三月，金門地區宮廟都會組團赴大陸謁祖進香，是兩岸宗教交流盛事。今年更創下新紀錄，共有2300人赴大陸福建玄天上帝、廣澤尊王祖廟進香；南安市政府還特別管制交通並封街，讓活動進行的更順利。

金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區踩街遊行，43間宮廟、60多部遊覽車，單單集結就是一件「大工程」，待整隊後由縣長陳福海、議長洪麗萍率領下，展開2公里的踩街遊行。

「那個步伐很特別」、「三太子好可愛喔！」 遊行的隊伍中以十二婆姐、官將首、乩童、電音三太子等藝陣及各宮廟神輦尬輦，最受關注，不少大陸民眾都拿起手機搶拍。

儘管天氣炎熱，但信眾們都相當虔誠的以踩街遊行的方式步行至鳳山寺，沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，警方還封街，並出動近百位警察到場維安，民眾都擠到馬路上看熱鬧，有人形容比過年還熱鬧。

各界聯合獻敬大典在今日下午4時在鳳山寺前廣場舉行，陳福海、洪麗萍、副議長謝東龍與議員等人向廣澤尊王等神祇行三獻禮，恭讀祝文，祈求風調雨順、國泰民安。

陳福海、洪麗萍特別感謝福建省南安各相關單位協助，讓金門各界順利完成進香活動。他們也希望兩岸的宮廟能常來常往，透過宗教交流增進兩岸人民的情感。

金門縣宗教交流訪問團今天到南安市「鳳山寺」廣澤尊王的祖廟進香祭拜，一切儀式遵循古...
金門縣宗教交流訪問團今天到南安市「鳳山寺」廣澤尊王的祖廟進香祭拜，一切儀式遵循古禮進行。記者蔡家蓁/攝影
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金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區進行踩街遊行，由縣長陳福海、議長洪麗萍等人親自...
金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區進行踩街遊行，由縣長陳福海、議長洪麗萍等人親自率領。記者蔡家蓁/攝影
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金門縣宗教交流團今天在南安市區進行踩街遊行12婆姐的演出，超吸睛！記者蔡家蓁/攝...
金門縣宗教交流團今天在南安市區進行踩街遊行12婆姐的演出，超吸睛！記者蔡家蓁/攝影
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金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區進行踩街遊行，陣頭所到之處，都受到民眾熱烈歡迎...
金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區進行踩街遊行，陣頭所到之處，都受到民眾熱烈歡迎。記者蔡家蓁/攝影
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金門福建三太子
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