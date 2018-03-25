金門宗教交流團登陸 2300人再創紀錄

2018-03-25 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



每年三月，金門地區宮廟都會組團赴大陸謁祖進香，是兩岸宗教交流盛事。今年更創下新紀錄，共有2300人赴大陸福建玄天上帝、廣澤尊王祖廟進香；南安市政府還特別管制交通並封街，讓活動進行的更順利。

金門縣宗教交流訪問團今天在南安市區踩街遊行，43間宮廟、60多部遊覽車，單單集結就是一件「大工程」，待整隊後由縣長陳福海、議長洪麗萍率領下，展開2公里的踩街遊行。

「那個步伐很特別」、「三太子好可愛喔！」 遊行的隊伍中以十二婆姐、官將首、乩童、電音三太子等藝陣及各宮廟神輦尬輦，最受關注，不少大陸民眾都拿起手機搶拍。

儘管天氣炎熱，但信眾們都相當虔誠的以踩街遊行的方式步行至鳳山寺，沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，警方還封街，並出動近百位警察到場維安，民眾都擠到馬路上看熱鬧，有人形容比過年還熱鬧。

各界聯合獻敬大典在今日下午4時在鳳山寺前廣場舉行，陳福海、洪麗萍、副議長謝東龍與議員等人向廣澤尊王等神祇行三獻禮，恭讀祝文，祈求風調雨順、國泰民安。