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高雄市推廣特色觀光 一日農夫打進日本和新加坡

2018-03-24 23:10聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市政府農業局力推一日農夫觀光，並到日本、新加坡參加國際旅展，吸引日本旅行業者 組團來高雄踩線，在新加坡時，當地旅行業者相當感興趣。

去年農業局到日本和新加坡參加國際旅展行銷一日農夫，因回國後相關人員撰寫的報告雷同率太 高，被高雄市議員童燕珍批評，農業局長蔡復進立即查明事實並要求各科室以後要確實紀錄 出國行銷、考察內容。雖然出國報告有爭議，仍不掩農業局一日農夫獲得國外旅行業者肯定的事實。

農業局表示，去年農業局赴日參加東京國際旅展，拜訪當地旅行業者推廣高雄一日農夫，一 方面在東京旅展中向日本旅遊業者行銷高雄農業旅遊，一方面在有樂町站、橫濱櫻木町站前 廣場辦理RoadShow活動，直接向日本民眾行銷高雄一日農夫體驗之旅約有80多則媒體報導，也打開一日農夫農村體驗的知名度，也吸引日本11家旅行業者組團到大樹進行農村體驗踩線，106年到高雄參與農村體驗的日本旅客，也從104年的700人次，增加到2000人次，成長幅 度有185％。

去年度農業局到新加坡參加旅展時，行銷團拜訪U-like旅行社，也打出高雄農村體驗，參展4天，與當地旅行業者商談合作方案，也獲得媒體關注和報導，新加坡玩味雜誌即做了2則報導，增加高雄農村體驗之旅的知名度，後來參與高雄一日農夫體驗的新加坡遊客，也從104年400人次，成長到2200人次，成長幅度450％。

由於一日農夫對國外遊客的吸引力很高，今年農業局還要持續向國外行銷，盼能建立高雄農村體驗的特色觀光。

日本旅行業者踩線團到高雄體驗農村之旅。圖／高雄市農業局提供
日本旅行業者踩線團到高雄體驗農村之旅。圖／高雄市農業局提供
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新加坡自由行旅客到高雄體驗一日農夫。圖／高雄市農業局提供
新加坡自由行旅客到高雄體驗一日農夫。圖／高雄市農業局提供
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新加坡旅展東京
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