屏東最後一塊易淹區 多管齊下拚甩開噩夢

2018-03-24 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



地勢低漥的屏東縣佳冬鄉和林邊鄉過去逢大雨必淹，中央和縣府自9年前莫拉克風災後逐年投入經費整治已見成效，被喻為「屏東最後一塊易淹致災區」的台17線佳冬羌園段和附近地區，公路局和縣府將投入逾億元，以「墊高路面」、「加高堤防」、「強化抽水」等多管齊下方式整治，力拚今年擺脫淹水噩夢。

台17線佳冬羌園部分路段因地勢較低，每逢大雨必淹而封路，民怨四起，水利署水利規劃試驗所去年初提出羌園地區排水系統風險評估及改善建議，其中1項建議是台17線羌園二號橋改建完成後，後續需辦理台17線公路低窪路段路面加高，以避免地表逕流漫淹至低窪地區，及維持通路暢通。

公路總局第3區養護工程處正進行該段路面加高工程，平均墊高約50公分，沿線住戶則擔心進出一高一低，不僅出入不便，更擔心住家因而淹水，紛向縣府陳情；縣府工務處、水利處與公路總局已研議出解決措施，包括施設排水溝、斜坡道、部署移動式抽水機等，化解居民疑慮。

在區域淹水整體改善部分，縣府水利處表示，已爭取900萬元經費在台17線羌園路段與塭子一排交會處完成抽水平台，另針對經常淹水的羌園國小前羌光路段，縣府爭取2000萬元，正辦理堤防加高加固；另在塭子一排出口處也爭取2900萬元増建調節池與抽水站，完工後可協助塭子一排抽排水。