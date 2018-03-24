親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

全國漆彈大作戰10縣市千名選手開打 首創夜戰模式

2018-03-24 19:25聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2018校園神槍手—全國漆彈大作戰」今、明兩天在高雄社教館開打，有10縣市、千名學生選手參加。今年首開「夜戰」模式，讓選手感受不同的刺激，另外並推出LINE@群組託播賽程資訊，全程FB直播賽事，隨時掌握最新戰況。

由扶輪社交換服務計畫來台求學的17國、59名外籍學生，先為迎戰參賽選手及貴賓們帶來熱情奔放的舞蹈，緩和備戰前的緊張氣氛，教育局專門委員陳佩汝與貴賓齊發射擊「全國漆彈大作戰、歡聚高雄GO GO GO 」意象帆布，接著開幕娛樂賽先由「府會隊」VS.「外師兵團隊」。

「府會隊」由社教館祕書沈坤佑領軍，隊員為議員陳麗娜、科長黃哲彬、中山國中校長田佳立、小港高中校長陳建民、奇窯學堂副總李志勇。雖然「府會隊」比「外師兵團隊」平均年齡大許多，但各個身手矯健，快速制敵，拿下勝績。第二輪則由「府會隊」戰「扶輪社隊」，「府會隊」又取得第二勝。

最後一場由「外師兵團隊」V.S「扶輪社隊」。「外師兵團隊」是由Norine Chan陳諾寧、Paige Merwin麥佩吉、Elizabeth Meynardie馬莉莎、Elaine Rivera羅依琳、Jasmine Zahedi茉莉等5位美國外籍老師組成。他們都是第一次接觸漆彈，覺得被打到很痛，卻很好玩。

不同於往年只在白天比賽的漆彈賽事，今年首創「夜戰」賽程。高中組、大專組選手在社教館多用途草坪結束激烈「日戰」後，下午6點後移師至漆彈場展開激烈競逐的「夜戰」，進行高中組前16強奪8晉級賽，及大專組冠、亞、季軍奪名戰。

今年的漆彈大作戰有來自新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等10市縣的學生選手報名。有鑑於年年都會發生選手因檢錄未到，慘遭棄權扼腕的失望畫面，今年賽事特別推出「社教館2018全國漆彈大作戰LINE@群組」，鼓勵參賽選手加入群組，賽程中不定時PO檢錄場次及大會公告，並且全程FB直播每場戰況，讓選手掌握第一手賽事訊息。3月25日還有高中及國中組奪冠對抗，歡迎民眾前往觀賽。

「2018校園神槍手—全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
「2018校園神槍手—全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
分享
由扶輪社交換服務計畫來台求學的17國、59名外籍學生帶來熱情舞蹈，緩和備戰前的緊...
由扶輪社交換服務計畫來台求學的17國、59名外籍學生帶來熱情舞蹈，緩和備戰前的緊張氣氛。記者徐如宜／攝影
分享
來賓體驗漆彈射擊的刺激。記者徐如宜／攝影
來賓體驗漆彈射擊的刺激。記者徐如宜／攝影
分享

LINE
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

「2018大港開唱音樂祭」首日 3萬樂迷朝聖

2018-03-24 17:53

小琉球觀音媽300年來首度跨海東港 遊子、居民歡喜迎神

2018-03-24 16:56

影／當宋江陣遇上周董雙截棍 ！「絕了」

2018-03-24 13:35

相差31歲 屏東社工搭檔雙雙獲獎

2018-03-23 23:21

高壓卻無高薪 屏東招考熱血社工

2018-03-23 23:17

高市老屋修繕營運 擴大全市補助

2018-03-23 23:08

高雄爭取郵輪停靠 議員點出3問題

2018-03-23 23:00

高捷一二日卡 決改「計時制」

2018-03-23 22:57

向選民借30元？ 韓國瑜：未做好準備前不會接受捐款

2018-03-23 21:52

她40歲念大學、她社會新鮮人 這對社工搭檔雙獲獎

2018-03-23 19:18

墾丁訂房「秒漲一倍」？ 爆料網友承認搞烏龍

2018-03-23 16:04

地方抗議多？台東UAV偵搜部隊悄悄移防屏東

2018-03-23 11:32

屏東眷村拆除半年軍方不付錢？包商氣得揚言封路

2018-03-23 11:25

屏東人最無奈的morning call...「聯勇操演」

2018-03-23 10:10

愛河成了變色龍！破解紅白藍黑 猜汙染就遜掉了

2018-03-23 10:00

採收季和中部重疊 恆春洋蔥價格崩跌

2018-03-23 09:04

山林地景人文史蹟 高雄步道行

2018-03-13 16:21

港埠風情河畔燈火 高雄水漫遊

2018-03-13 16:19
看更多

熱門文章

新竹延平路限定！巨型日落在路中間

2018-03-24 12:05

嘉基工會329走上街頭 「你共體時艱，我血汗過勞」

2018-03-23 19:52

考公職怪招 不去圖書館、玩手遊 他照樣上榜

2018-03-23 21:47

石虎被路殺 顯示在彰化八卦山已族群擴散

2018-03-24 08:26

侯友宜說政見 周錫瑋快閃、金介壽抽菸去

2018-03-23 20:53

向選民借30元？ 韓國瑜：未做好準備前不會接受捐款

2018-03-23 21:52

小琉球觀音媽300年來首度跨海東港 遊子、居民歡喜迎神

2018-03-24 16:56

「你又不是我媽媽」 小姐妹從咆哮到淚擁寄養父母

2018-03-24 14:13

民進黨嘉義市議員選舉登記今截止 東西區共8人

2018-03-23 22:19

嘉義市小英之友會理事長今晚交接 徐文志：做自己

2018-03-23 22:12

彰化南瑤宮媽祖起駕 萬人將陪三媽「潦溪」

2018-03-24 11:15

許忠信選台南市長？黃偉哲：兄弟登山　

2018-03-24 17:20

太平媽祖東巡遶境 為花蓮祈福力挺觀光

2018-03-24 16:46

最美邂逅！阿里山賞花 巧遇花精靈升天鳳蝶

2018-03-24 09:57

日本最衝建築師高松伸 台中會住戶

2018-03-23 20:24

浪漫台三線「蛋黃區」 推動茶園復耕

2018-03-23 20:18

生命教育最後一堂課 癌末教授辦生前告別式

2018-03-24 11:14

北市信義區A7大樓過關 「新舞台」將蓋回來

2018-03-23 23:18

河流枯水期 中壢上演「魚群求生」

2018-03-23 23:21

五育高中砸500萬元 成立電競中心

2018-03-23 20:16

想買房快看！竹縣首場住宅博覽會 總價超過450億元

2018-03-23 20:37

美食新天地／海爺四號乾麵 毒辣讓人上癮

2018-03-23 23:52

貿易公司老闆太操勞 視網膜剝離視力幾全失

2018-03-24 14:55

高雄爭取郵輪停靠 議員點出3問題

2018-03-23 23:00

國民黨北市議員提名爭議有解 市黨部：將增額提過半

2018-03-24 10:25

阿里山賞櫻注意！下周一午後修路交管

2018-03-24 08:31

蒜價慘跌 蒜商不收 農民叫苦

2018-03-23 23:56

全台最大薰衣草田 花期登場免費觀賞

2018-03-24 18:35

柯市府探路？北市、廣州、深圳副市長交流

2018-03-23 22:13

台南梅嶺青梅採收上市 開放DIY採果

2018-03-24 14:55

杜鵑花開 全台花苗9成來自金山

2018-03-23 23:29

9層樓高…手繪坐佛 賜福花蓮

2018-03-23 23:22

徐旭東：陸挖臺灣科技人才 政府要更深層思考拿出對策

2018-03-24 17:46

高捷一二日卡 決改「計時制」

2018-03-23 22:57

影／名模王心恬帶狗「打太極」 200毛小孩進朱銘美術館

2018-03-24 13:38

漁業資源枯竭 東石魚市無魚可拍賣

2018-03-23 23:01

彰化就博會徵才 外商罕見祭出起薪5萬工作

2018-03-24 16:20

百歲神父陳錫洵蒙主寵召 紀念碑道出神父善行

2018-03-24 10:54

一篇課文牽起善緣 藥局賣水餃

2018-03-23 23:14

台北動物園紫雲英花海綻放 盛開期到3月底

2018-03-24 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top