全國漆彈大作戰10縣市千名選手開打 首創夜戰模式

2018-03-24 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2018校園神槍手—全國漆彈大作戰」今、明兩天在高雄社教館開打，有10縣市、千名學生選手參加。今年首開「夜戰」模式，讓選手感受不同的刺激，另外並推出LINE@群組託播賽程資訊，全程FB直播賽事，隨時掌握最新戰況。

由扶輪社交換服務計畫來台求學的17國、59名外籍學生，先為迎戰參賽選手及貴賓們帶來熱情奔放的舞蹈，緩和備戰前的緊張氣氛，教育局專門委員陳佩汝與貴賓齊發射擊「全國漆彈大作戰、歡聚高雄GO GO GO 」意象帆布，接著開幕娛樂賽先由「府會隊」VS.「外師兵團隊」。

「府會隊」由社教館祕書沈坤佑領軍，隊員為議員陳麗娜、科長黃哲彬、中山國中校長田佳立、小港高中校長陳建民、奇窯學堂副總李志勇。雖然「府會隊」比「外師兵團隊」平均年齡大許多，但各個身手矯健，快速制敵，拿下勝績。第二輪則由「府會隊」戰「扶輪社隊」，「府會隊」又取得第二勝。

最後一場由「外師兵團隊」V.S「扶輪社隊」。「外師兵團隊」是由Norine Chan陳諾寧、Paige Merwin麥佩吉、Elizabeth Meynardie馬莉莎、Elaine Rivera羅依琳、Jasmine Zahedi茉莉等5位美國外籍老師組成。他們都是第一次接觸漆彈，覺得被打到很痛，卻很好玩。

不同於往年只在白天比賽的漆彈賽事，今年首創「夜戰」賽程。高中組、大專組選手在社教館多用途草坪結束激烈「日戰」後，下午6點後移師至漆彈場展開激烈競逐的「夜戰」，進行高中組前16強奪8晉級賽，及大專組冠、亞、季軍奪名戰。