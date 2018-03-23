失智不是「老番顛」 台灣智作教室讓失智者展技藝

2018-03-23 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作推出「台灣智作」教室，在屏東新自孝門市舉辦首場「憶起手作」活動，讓原鄉失智症奶奶擔任傳統技藝老師，傳授小小店長學習編織排灣族頭飾和花環，現場還有「從前，從前」攝影展，透過老照片讓長者話說從前，讓失智症患者也可以貢獻一己之力。

「這是勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾，表示他很會打獵」，兩位排灣族長輩一一向小小店長介紹排灣族傳統文化，也當起「台灣智作」傳統技藝老師，現場教導4位小朋友做花環、毛線製成的簡易頭飾以及月桃葉編織。

排灣族的柯VUVU在三地門鄉地磨兒小學擔任學校文化課程的老師，介紹排灣族的傳統部落文化與歌謠，已經超過3年。但最近她常常記不住事情，忘記的次數愈來愈頻繁，後來她參加屏基失智症衛教講座後，知道多參與社交，多動手動腦，期許有助預防或延緩失智症。

73歲的潘VUVU今年初被診斷患有輕度失智症，也因此對自己沒有自信，在女兒及屏基團隊的鼓勵下，開始嘗試參與社區的輔療活動，動手編織毛線頭飾及月桃葉，減緩功能退化，現在潘VUVU慢慢地重新看見自己的價值，找回了成就感與信心。

屏基失智症整合照顧團隊的心理師林勇勝說，國人對失智症認識不足，除了會導致個人對病情沒有警覺，延誤就醫治療外，也讓大眾對失智症患者抱有刻板印象，以為是「癡呆」、「老番顛」，毫無生活能力，但失智症長輩並非「什麼都不知道」、「什麼都不會做」。

屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫，邁入第4年，致力推動「打造失智症友善社區」，要去除失智症的污名化，強調長輩仍保有的能力與智慧，今年起更開辦「台灣智作」教室，讓大家看見失智症長者的才能。