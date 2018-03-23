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採收季和中部重疊 恆春洋蔥價格崩跌

2018-03-23 09:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島洋蔥種植面積占全國近半，最近進入採收期，蔥農卻驚訝發現，大球15公斤每袋收購價，盤商開價從去年270元慘跌到130元，有蔥農用「崩盤」形容今年的恆春洋蔥產業，但即使虧本還是得咬牙採收；農會分析，因中部洋蔥尚未採完，和恆春洋蔥上市時間不巧重疊，市場量大價跌，農會已將收購價提高到150元。

農糧署南區分署說，恆春半島洋蔥種植面積630公頃，占全國洋蔥面積1300公頃近半，主要生產鄉鎮為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉；今年氣候適宜，加上恆春地區特有強烈的東北季風（落山風）吹襲，生長期無露水不易罹病且成熟後的蔥葉自然倒伏、養分回流，使洋蔥地下球莖飽滿碩大，市場認為質量勝過中部洋蔥，價格也較好。

「 農藥和人工每年都在漲，大球每袋收購價卻從270元暴跌至130元，蔥農沒人笑得出來，還是得咬牙採收 ！」種10多年洋蔥的恆春鎮茄湖里長尤信化說，恆春洋蔥剛採收，沒想到中部洋蔥還有百餘公頃仍在採收，市場一時間因量大價跌，農會和合作社開出收購價未達180元的成本價，賣一袋賠一袋。

「沒辦法，農民真得是看天吃飯！」車城鄉農會總幹事林茂盛說，農產品供過於求，價格自然跌，最近高麗菜價格崩跌就是一例，這次因中部洋蔥未採完，造成洋蔥量大；恆春、車城和枋山農會參考市場行情，訂出優於盤商的大球每袋150元、中球130元收購價格，產地直送全國各縣市農會和機關團體價格為200元、180元。

「洋蔥收購價是盤商依市場機制訂出的價格，非刻意壓低！」1家洋蔥生產合作社謝姓負責人說，恆春半島洋蔥已連續4年賣出好價，今年收購價突然暴跌百餘元，蔥農心情一間時難以調適，怒氣自然出在盤商身上，或抱怨農會為何不出高價收購。南區分署有關主管說，飲食業和消費者可以多採買支持蔥農，讓市場供需趨於平衡。

屏東恆春半島洋蔥進入採收期，因中部洋蔥還在採收，市場量大價跌，蔥農咬牙採收。記者...
屏東恆春半島洋蔥進入採收期，因中部洋蔥還在採收，市場量大價跌，蔥農咬牙採收。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春半島洋蔥進入採收期，因中部洋蔥還在採收，市場量大價跌，蔥農咬牙採收。記者...
屏東恆春半島洋蔥進入採收期，因中部洋蔥還在採收，市場量大價跌，蔥農咬牙採收。記者潘欣中／攝影
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