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澎湖磯釣賽 23日齊聚比竿

2018-03-22 13:28中央社 澎湖縣22日電

一年一度的「大和盃」磯釣賽，23日起一連在澎湖姑婆嶼登場，將有來自全國各地近百位磯釣高手，同場競技比竿。

馬公市長葉竹林表示，大和事業連續第4年跨海到澎湖，舉辦磯釣大賽，昨天還前往白沙龍德宮祈願，讓為期3天的磯釣大賽活動，能夠順利圓滿，而來自各地的磯釣好手，今天也都陸續抵達。

葉竹林表示，大和事業除舉辦磯釣賽，並舉辦慈善義賣，所得捐助市公所作公益慈善之用，所有參賽釣到的漁獲，也將全數捐給澎湖的弱勢團體。

澎湖義賣馬公
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