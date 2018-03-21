墾丁夏都斥資7億卡位台南旅宿 「夏都城旅」4月開幕

2018-03-21 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



墾丁今年春節住房率不佳，夏都近年積極對外拓點、分散風險，夏都集團斥資7億元在台南南區打造「夏都城旅」預計在4月12日開幕，副總蔡惠華表示，夏都集團的創辦人是台南人，一直希望能夠在台南擴點，以親子客群為主，有別於旅館集中在東區、中西區，瞄準南區工業區的開發商機，希望能提供附近公司、住戶餐飲、住宿等休憩空間，目前試營運期間優惠住房專案也吸引不少客群。

「還是很看好台南旅遊商機！」蔡惠華表示，夏都集團擴展南台灣市場版圖，砸下新台幣7億元在府城南區插旗，打造「夏都城旅」，預計4月12日年底試營運和開幕，館內除打造頂級、舒適、及自在的休憩空間外，並鎖定親子族群，規畫占地200坪與挑高兩層樓的「城嬉．FUN空間」，是台南地區飯店中唯一有大坪數的親子遊戲場域，期讓旅客感受台南濃厚的在地文化。

夏都表示，為提升服務品質，已正式推出更智慧化的訂房系統，讓每位旅客都能動動手指就可快速完成訂房，自即日起至8月26日止，凡在官網預訂「仲夏‧踏浪之旅」住房專案成功，就可獲得「台南夏都城旅安平館」試營運住宿體驗券，限官網訂房，即可搶先享受雙城漫遊活動，每日限量10間。