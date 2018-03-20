為古道彎腰 洪輝祥推動「阿塱壹二部曲」

2018-03-20 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣前環保聯盟理事長洪輝祥20多年前即發起保護阿塱壹古道，如今他發起「阿塱壹二部曲」─清淨阿塱壹，呼籲進入阿塱壹的遊客隨手淨灘，彎腰帶走一袋垃圾，他說海漂垃圾多，入山遊客也愈來愈多，遊客彎腰撿拾，才更能感受土地之愛。

最近他在臉書上po出淨灘的照片及影片，呼籲屏東縣政府把「淨灘」加入進入古道的元素之一，他說，如果每個進入古道的遊客，都能順手清除海漂垃圾，帶走一袋「無法分解的毒素」，將是為台灣土地「更美好的實踐」。

阿塱壹古道被喻為台灣最後的原始海岸，在環保團體的力爭之下，終於在2012年被劃定為自然保留區，並實施總量管制，但由於古道面向太平洋，浪潮大的時候，四方的海漂垃圾隨之而來，縣府為此也十分頭痛，每年都會舉辦淨灘活動。

洪輝祥說，自從2012年劃設保護區後，每次帶團進入古道，他都會發給遊客每人一袋可回收的洋葱袋或肥料袋，「這是旅行阿塱壹古道的標準配備」，以此鼓勵進入古道的人，把沿路看見可撿拾的垃圾帶出古道，今年他更以此為主題，推動「阿塱壹二部曲」，鼓勵旅人「親近阿塱壹、清淨阿塱壹」。

「我清出幽靈漁具兩堆。還卡著三點蟹幾隻」！這是洪輝祥在臉書上對古道淨灘的書寫，他說，古道雖有總量管制，但是有人就有垃圾，再加上無法掌握的海漂垃圾，「我們更應該主動降低古道的負擔」。