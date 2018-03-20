高雄大學輔導howma、喆喆青創團隊各獲百萬補助

2018-03-20 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立高雄大學輔導「howma」、「喆喆」兩組青年團隊，分別以「降低環境汙染、減少身體負擔的純麻服飾」及「樂齡長照遠端照護系統」構想，通過教育部「大專畢業生創業服務計畫（U-start）」第2階段，累計各獲得125、120萬元補助。

高雄大學創新育成中心營運長宋文龍表示，教育部從2009年起推動U-start計畫，鼓勵大專畢業青年組隊（公司）提出創業計畫。高雄大學本屆共輔導3隊入圍第1階段，先各獲50萬元補助；其中兩隊又通過第2階段審查，分別為王琬齊的「howma」，及林紋正的「喆喆資訊行銷有限公司」，再度抱回75萬及70萬元。

「howma」案的創業理念為與自然共生共好，王琬齊表示，有鑑於「快時尚」造成過度生產、剝削廉價勞工、化學纖維汙染環境、成衣變成拋棄式垃圾，howma訴求減少身體負擔、降低環境汙染，主打純麻布料，也就是能被環境生物分解的天然纖維，並強調在地設計生產，打造風格之餘更推廣理念，扭轉消費者穿衣習慣，也降低成衣產業對環境的傷害。而捨棄純棉、改以純麻布料的理由，是因為棉花栽種過程噴灑大量農藥，儘管有所謂的「有機棉」，耕地條件相當嚴苛，自然反映到終端成衣售價，消費者很難確保低價買到「真有機」。

「喆喆」創業案林紋正說，「樂齡守門員（Love It）」長期照護系統是累積多年經驗所開發，目的是改善評鑑資料造假，真實呈現養護機構狀況，幫助民眾找出合適優質，安心託付家中失能者，進而避免社會問題或悲劇。系統涵蓋5大功能，包括：樂齡資源彙整、語音助理、樂齡生活照護互動平台、院區紅外線感應即時回報、病床人體感知偵測，可協助機構管理，未來更將擴大功能，結合外藉看護申請、居家照護、醫材輔具、長照保險、醫療服務、生命禮儀等。

高大創新育成中心表示，今年度計畫已開始徵件，歡迎高大校友或他校符合資格青年洽詢，電話07-5919000轉8451至8456。