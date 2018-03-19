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吃炸雞配檸檬汁暴紅 屏東檸檬連大陸新彊都喝得到

2018-03-19 16:15聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

德克士餐飲集團與金色大地公司合作，2016年成功在台灣及大陸推出吃炸雞配檸檬汁後，屏東檸檬一夕火紅，如今炸雞配檸檬汁己進攻大陸860個城市、4500家店，今年與農民契作面積更達400公頃，合作農民超過350人，德克士董事長魏應行不諱言，屏東檸檬有特殊香氣，現在連大陸新彊都喝得到。

今天上午在屏東縣政府有一場檸檬擴大契作外銷封櫃記者會，象徵啟動今年最大的檸檬契作面積合作案，合作的農民個個披上紅彩帶，顯得特別精神，一位種檸檬10多年的吳姓農民說，契作使價格穩定，對農民確實比較有保障。

金色大地總經理呂政璋表示，吃炸雞究竟該配什麼飲料？3年前他與董事長魏應行討論時，想來想去突然想到台灣的檸檬，最後決定以檸檬汁先在台灣推出，接著在兩岸推展，沒有想到吃炸雞配檸檬汁真的在兩岸爆紅。

雙方在2016年就收購了1450噸的檸檬鮮果，2017年直接透過產地的生產合作社收購，鮮果數量直接竄升到4400公頃，今年金色大地透過屏東縣龍泉農業生技加工生產合作社，契作面積已擴及400公頃，預估檸檬鮮果的需求將達5500公噸。契作採一年一約，收購價格未設天花板，今年最低價不得低於每公斤8元，目前的收購價是18至21元。

德克士是頂新集團旗下的一支，身兼頂新及德克士董事長的魏應行今天表示，屏東的檸檬有特殊香氣，比巴西、以色列的都還要好，再加上健康，推出後特別受歡迎，目前每年約以40%的速度成長，同時還打進了超商通路。

屏東縣長潘孟安表示，全台檸檬生產面積達2790公頃，屏東就佔了7成以上，除了協助農民拓展外銷通路外，未來還會加強輔導農民加入產銷履歷，不斷提升檸檬品質。

德克士與金色大地合作，成功把屏東檸檬推展到中國大陸。記者翁禎霞／攝影
德克士與金色大地合作，成功把屏東檸檬推展到中國大陸。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府推動檸檬外銷有成，今年光是金色大地的契作面積就達400公頃，合作農民超...
屏東縣政府推動檸檬外銷有成，今年光是金色大地的契作面積就達400公頃，合作農民超過350人。記者翁禎霞／攝影
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今天上午在屏東縣政府有一場檸檬擴大契作外銷封櫃記者會，象徵啟動今年最大的檸檬契作...
今天上午在屏東縣政府有一場檸檬擴大契作外銷封櫃記者會，象徵啟動今年最大的檸檬契作面積合作案，合作的農民個個披上紅彩帶，顯得特別精神。記者翁禎霞／攝影
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德克士與金色大地合作，成功把屏東檸檬推展到中國大陸，德克士董事長魏應行（中）大讚...
德克士與金色大地合作，成功把屏東檸檬推展到中國大陸，德克士董事長魏應行（中）大讚屏東檸檬的香氣。記者翁禎霞／攝影
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