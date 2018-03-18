高樹泰山水源地反對設廠 神轎、村民百人踩街抗議

2018-03-18 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣高樹鄉泰山村反對福鑫農具公司設廠，今天上午出動百餘人上街表達訴求。記者蔣繼平／攝影 分享 facebook

屏東縣高樹鄉泰山村反對福鑫農具公司設廠，今天出動百餘人上街表達訴求，甚至擲筊通過神明同意出動神轎遶境，展現已達「人神共憤」程度，強烈要求業者停工。業者回應該案一切依法申請，尊重抗議民眾，也希望政府保障合法業者。

屏東縣泰山村守護家園環保自救會會長林收，日前擲筊請示村內主祀康府元帥的泰安宮，經由神明同意下指示在今天舉辦神人踩街活動，當地村民跟著神轎遶境，並拉起白布條抗議喊出「保護水資源、拒絕污染」口號表達訴求，近百人參與。

自救會長林收表示，泰山泉水已經在市場打出名號，而且社區取水口距離設廠位置僅400公尺，居民也會擔心對當地飲用水造成影響，附近的泰山、安坡、馬兒、口社、廣福、南華等6村村民都有參加，就是要來保護水源地。

福鑫農具公司在高樹泰山村設刀具廠，廠址面積1.3公頃，在去年5月就通過環評，取得建照後約在去年10月間動工，當地反對聲浪極大，自救會則是在去年9月份成立，不斷透過各種方式提出抗議訴求。

福鑫公司表示，反對人士從環評等申請過程都有參與，出現各種抗爭也都給予尊重，並不斷加強溝通，但是兩年多來也投資許多購地、建置廠房成本，如果合法業者不能被保障，也沒有業者敢再投資。