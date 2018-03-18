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高樹泰山水源地反對設廠 神轎、村民百人踩街抗議

2018-03-18 17:51聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣高樹鄉泰山村反對福鑫農具公司設廠，今天上午出動百餘人上街表達訴求。記者蔣繼...
屏東縣高樹鄉泰山村反對福鑫農具公司設廠，今天上午出動百餘人上街表達訴求。記者蔣繼平／攝影
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屏東縣高樹鄉泰山村反對福鑫農具公司設廠，今天出動百餘人上街表達訴求，甚至擲筊通過神明同意出動神轎遶境，展現已達「人神共憤」程度，強烈要求業者停工。業者回應該案一切依法申請，尊重抗議民眾，也希望政府保障合法業者。

屏東縣泰山村守護家園環保自救會會長林收，日前擲筊請示村內主祀康府元帥的泰安宮，經由神明同意下指示在今天舉辦神人踩街活動，當地村民跟著神轎遶境，並拉起白布條抗議喊出「保護水資源、拒絕污染」口號表達訴求，近百人參與。

自救會長林收表示，泰山泉水已經在市場打出名號，而且社區取水口距離設廠位置僅400公尺，居民也會擔心對當地飲用水造成影響，附近的泰山、安坡、馬兒、口社、廣福、南華等6村村民都有參加，就是要來保護水源地。

福鑫農具公司在高樹泰山村設刀具廠，廠址面積1.3公頃，在去年5月就通過環評，取得建照後約在去年10月間動工，當地反對聲浪極大，自救會則是在去年9月份成立，不斷透過各種方式提出抗議訴求。

福鑫公司表示，反對人士從環評等申請過程都有參與，出現各種抗爭也都給予尊重，並不斷加強溝通，但是兩年多來也投資許多購地、建置廠房成本，如果合法業者不能被保障，也沒有業者敢再投資。

由於該廠設在當地的丁種工業用地，屏東縣環保局表示環評都是經由專業的委員審查通過，也非民眾所指的高汙染製造端，不斷呼籲透過理性溝通方式，按照程序提訴願行政救濟，目前反對一方也陸續提出刑事、行政等訴訟。

反對設廠的泰山社區村民聚集在廠址前方呼口號表達要求停工撤照的訴求。。記者蔣繼平／...
反對設廠的泰山社區村民聚集在廠址前方呼口號表達要求停工撤照的訴求。。記者蔣繼平／攝影
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自救會環評神轎
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