高雄捷運、公車、公共腳踏車組合票 優惠低到672元

2018-03-18 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市交通局和高雄捷運公司聯手推出優惠套票。圖／報系資料照 分享 facebook 不只雙北的捷運、公車套票有優惠，高雄市交通局和高雄捷運公司也聯手推出優惠套票，吃到飽月票可低於1600元，「捷運固定點對點＋市區公車＋C-bike前半小時免費」的套票，可優惠到672元；市區公車方面，4月1日起，全票吃到飽不限次數優惠價479元，學生票399 元。

高市交通局表示，為方便民眾通勤或經常往返固定地點，和高捷公司合作推出「捷運公車爽爽搭、無限暢遊大高雄」方案，其中的「點對點吃到飽」，捷運指定兩車站間定期票的票價不變，加送市區公車不限次數吃到飽，只要通勤、通學距離在15公里以內，月票都低於1600元。

交通局舉例，捷運紅線南崗山站到巨蛋站間任兩站月票都低於1600元，橘線任兩站間的月票也都低於1600元；點對點組合視民眾需求而定，如捷運美麗島到巨蛋站、凱旋站、西子灣站及鳳山西站之間固定車站進出加上市區公車無限搭以及C-bike前半小時免費，只需672元。

交通局表示，4月1日起，市區公車不限次數吃到飽更是超優惠，全票479元，學生票399元，但學生票不含公路客運編號「8」字頭的路線、快線、就醫、文化和台灣好行等路線，不是高雄市轄管的路線也無法優惠。

要買各項優惠套票的民眾，可到高雄捷運各站服務窗口購買及設定，購買套票的民眾搭乘市區公車上下車都要刷卡，如果上下車沒有刷卡，會被鎖卡，下一趟搭乘市區公車需付12元解卡費。