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高市教育局與小港醫院 簽新住民婦女健康照護合作計畫

2018-03-17 16:37聯合報 記者徐如宜╱即時報導

為提供新住民婦女更完善的健康照護，高雄市教育局、港和國小與小港醫院今天在高雄市南區新住民學習中心正式簽署「小港新住民婦女健康照護MOU合作計畫」，小港醫院即日起將固定進駐港和國小校園，提供新住民家庭各項醫護檢查、諮詢服務等課程，為新住民家庭的健康把關。

小港醫院服務區域中的新住民人口愈來愈多，截至今年1月多達1萬6千人，占全高雄市新住民人口數的36%，新住民配偶來台多擔負家中照護者的角色，卻常因為文化和語言差異遇到很多困難，需要外界的協助。

高雄市教育局長范巽綠、小港醫院院長侯明鋒、港和國小校長黃啟峯及小港區長陳盈秀，一同在「小港地區新住民婦女守護契約書」上簽署合作。范巽綠表示，南區新住民學習中心長期致力於新住民教育推動，希望讓外界看見高雄市對新住民婦女健康的守護與用心。「小港健康學園」已經逐步深化與擴展，小港地區有很多新住民及其二代，都是高雄的寶，健康把關非常重要。

侯明鋒表示，小港醫院近年來積極配合政府相關婦幼健康政策執行，更從急性醫療走入社區，經營新住民親子健康照護。透過「醫院─社區─學校」的推動模式，共同致力於小港區新住民婦女的健康照護，讓小港地區新住民家庭的健康，獲得全面性的照顧。

小港醫院也利用港和國小「多元文化暨科學與人文體驗」活動，出動醫護專業人員，現場提供師生、社區民眾檢健與諮詢。另外還為小朋友設計保健體驗活動，讓小朋友回答有關視力、牙齒等保健問題。

高雄市教育局長范巽綠（左二）、小港醫院院長侯明峰（左三）、港和國小校長黃啟峯（左...
高雄市教育局長范巽綠（左二）、小港醫院院長侯明峰（左三）、港和國小校長黃啟峯（左一）和小港區長陳盈秀（左四），一同簽下「小港地區新住民婦女守護契約書」。記者徐如宜／攝影
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高市教育局與小港醫院，合作簽署新住民婦女健康照護合作計畫，守護新住民家庭健康。記...
高市教育局與小港醫院，合作簽署新住民婦女健康照護合作計畫，守護新住民家庭健康。記者徐如宜／攝影
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港和國小學生與新住民學生一起表演陶笛。記者徐如宜／攝影
港和國小學生與新住民學生一起表演陶笛。記者徐如宜／攝影
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