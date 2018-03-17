300年來第一次 小琉球觀音媽跨海慈航

2018-03-17 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣小琉球碧雲寺供奉的觀音媽，24日將渡海到東港鎮遶境，也是300年來首次。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 有300年歷史、供奉觀音媽祖的屏東縣小琉球碧雲寺，是島上居民重要的宗教信仰中心和心靈依歸，琉球旅外鄉民莫不期盼觀音媽能跨海來台遶境，今年終於如願，在東港各廟宇支持下，定3月24日、25日到東港遶境，4月1日到5日在琉球鄉舉辦「第2屆琉球碧雲寺觀音佛誕文化祭」。

小琉球移墾可追溯到清代康熙年間，據歷史記載，1736年有人立草廟名為「觀音亭」，此為開基大媽，1877年改瓦廟並改稱碧雲寺，開啟島上的祭祀活動；漁業是當地主要經濟活動，不僅漁船上都供奉觀音佛祖神像，回到島上舉凡問吉凶、消災祈福、指點迷津，都以觀音媽為定奪依據。

農曆2月19日是觀音佛祖誕辰，琉球鄉公所去年舉辦首屆觀音佛祖文化祭活動，不少長期在旅外打拼的鄉親，期盼碧雲寺觀音佛祖能渡海巡訪東港護佑旅外鄉民，在東港各大廟宇支持下，今年首創300年來渡海慈航遶境東港鎮，撫慰旅外鄉親心靈。

3月24日（農曆2月初八）觀音媽渡海東港鎮遶境，隔天返鄉安座；觀音佛祖佛誕文化祭於4月1日到5日（農曆2月16至20）在琉球鄉碧雲寺及三隆宮，進行「朝山跪拜」、「觀音聖誕祝禱祭典」、「新舊爐主天公爐迎送祭儀」等儀式，並有摸彩和樂團表演。