台灣85處水下文化目標物 文化部與高科大推動調研

2018-03-17 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



文化部文化資產局與高雄科技大學，在台灣國際遊艇展設置攤位介紹「水下文化資產保存」，邀民眾一起來認識台灣水下文化資產調查、研究及保存。圖／高雄科技大學提供 分享 facebook 「2018年台灣國際遊艇展」在高雄展覽館展出至3月18日，除了各式頂級遊艇、動力船及帆船，文化部文化資產局與高雄科技大學也設置了介紹「水下文化資產保存」的攤位，邀民眾一起來認識台灣水下文化資產調查、研究及保存的成果與願景規劃。

台灣四周海域，自古就是各國貿易活動和海運的重要航道。截至2017年為止，經專業團隊調查及驗證，台灣附近海域發現具體水下目標物共85處。「水下文化資產保存法」於2015年12月公布實施，所謂「水下文化資產」是指以全部或一部且周期性或連續性位於水下，具有歷史、文化、考古、藝術或科學等價值，並與人類生活有關等物件及周遭脈絡。

高雄科技大學造船及海洋工程系副教授洪文玲表示，水下文化資產的調查與研究工作，需要整合海洋調查、科學潛水、船舶、航海、歷史、考古等等多元多樣的專業領域，是挑戰性很高的科研工作。根據水下文化資產保存法，水域開發利用前，應先行調查所涉水域有無水下文化資產或疑似水下文化資產；例如目前海洋產業領域正全力投入的離岸風電設立，就必須先進行該項調查，才能順利進行開發程序。