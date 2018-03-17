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台灣85處水下文化目標物 文化部與高科大推動調研

2018-03-17 15:07聯合報 記者徐如宜╱即時報導

文化部文化資產局與高雄科技大學，在台灣國際遊艇展設置攤位介紹「水下文化資產保存」...
文化部文化資產局與高雄科技大學，在台灣國際遊艇展設置攤位介紹「水下文化資產保存」，邀民眾一起來認識台灣水下文化資產調查、研究及保存。圖／高雄科技大學提供
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「2018年台灣國際遊艇展」在高雄展覽館展出至3月18日，除了各式頂級遊艇、動力船及帆船，文化部文化資產局與高雄科技大學也設置了介紹「水下文化資產保存」的攤位，邀民眾一起來認識台灣水下文化資產調查、研究及保存的成果與願景規劃。

台灣四周海域，自古就是各國貿易活動和海運的重要航道。截至2017年為止，經專業團隊調查及驗證，台灣附近海域發現具體水下目標物共85處。「水下文化資產保存法」於2015年12月公布實施，所謂「水下文化資產」是指以全部或一部且周期性或連續性位於水下，具有歷史、文化、考古、藝術或科學等價值，並與人類生活有關等物件及周遭脈絡。

高雄科技大學造船及海洋工程系副教授洪文玲表示，水下文化資產的調查與研究工作，需要整合海洋調查、科學潛水、船舶、航海、歷史、考古等等多元多樣的專業領域，是挑戰性很高的科研工作。根據水下文化資產保存法，水域開發利用前，應先行調查所涉水域有無水下文化資產或疑似水下文化資產；例如目前海洋產業領域正全力投入的離岸風電設立，就必須先進行該項調查，才能順利進行開發程序。

文化部文化資產局在攤位展出東沙考古水下360度VR影片、水下文化資產出版品，及水下文化資產調查所使用的儀器設備等，現場也有抽獎及潛水面罩拍照等小活動，希望以「公共考古學」的概念，推動重視考古研究與公眾間的關係與溝通。今天邀請海洋大學教授邱文彥，主講台灣與國際的水下文化公園願景；3月18日中午12點在南館主舞台，邀請台灣水下考古學會理事長黃漢勇主講「迷人的台灣水下文化資產」。

文化部文化資產局與高雄科技大學，在台灣國際遊艇展設置攤位介紹「水下文化資產保存」...
文化部文化資產局與高雄科技大學，在台灣國際遊艇展設置攤位介紹「水下文化資產保存」，邀民眾一起來認識台灣水下文化資產調查、研究及保存。圖／高雄科技大學提供
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文化資產考古
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