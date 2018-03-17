高鐵關懷特教學童 邀親子歡樂同遊高雄

2018-03-17 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為幫助更多弱勢族群走出戶外，台灣高鐵微笑公益列車的觸角向北延伸至基隆地區，特別邀請基隆特殊教育學校的師生及家長們，於今（17）日搭乘高鐵前往高雄進行二天的校外教學。一大早，孩子、老師及家長們神采奕奕的在高鐵南港站集合準備出發，高鐵公司也派員到現場獻上祝福，並準備了象徵性的大車票，與基隆特教的孩子們開心合影。

基隆特殊教育學校成立於1998年，以中重度智能障礙學生、及智能障礙為主之多重障礙學生為主要服務對象。學校領隊李家昀老師表示，學生們因智能發展狀況，少有機會參與戶外活動，而家長長期背負教養特殊孩子的壓力，經濟上、體能上負擔都十分沉重，更難得帶孩子出遠門旅遊。

學校雖然希望能讓學生多親近大自然、與人群接觸，但受各種因素限制，常常心有餘而力不足。感謝高鐵公司的協助，讓這群特殊的孩子們有機會走出戶外、接觸陽光，相信這次旅遊不但有助於孩子體智能的發展，也能讓他們留下難忘的歡樂回憶。

孩子們對於要搭乘高鐵出遊都十分雀躍，阿杰臉上洋溢著幸福笑容說：「非常期待這次的旅程，也感謝高鐵公司的幫忙，前一晚還高興得睡不著覺。」國中部的小筑開心說：「高雄！我來了！好想感受高雄熱情的太陽，大家一起出遊，旅程一定很好玩，很有趣。」