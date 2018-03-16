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香甜恆春洋蔥上市了 量大價跌蔥農心淌血

2018-03-16 20:12聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島洋蔥種植面積占全國近半，本月進入採收期，農糧署今年輔導農民團體推動外銷，讓甘甜鮮美的洋蔥走向國際，恆春大和蔬果生產合作社今天開始為早蔥裝櫃外銷日本沖繩；因中部蔥還在採收，恆春蔥又大豐收，量大價跌，大球15公斤每袋收購價從去年270元慘跌到150元，在地蔥農形容心在淌血。

南區分署長姚志旺說，恆春半島洋蔥種植面積630公頃，占全國洋蔥面積1300公頃近半，主要生產鄉鎮為恆春鎮、車城鄉及枋山鄉；今年氣候適宜，加上恆春地區特有強烈的東北季風（落山風）吹襲，生長期無露水不易罹病且成熟後的蔥葉自然倒伏、養分回流，使洋蔥地下球莖飽滿碩大，質量均佳。

他說，恆春半島洋蔥目前陸續進入盛收期，香氣濃郁、口感爽脆，特別受到日本的青睞，農糧署輔導農民團體推動外銷，讓甘甜鮮美的洋蔥走向國際市場，首批恆春半島洋蔥今天裝櫃外銷日本沖繩，未來以每周1至2櫃持續外銷，另也推動產地直送，由產地農會送至各農會及機關團體，大頭和中球15公斤裝200、180元，較去年價宜。

「 農藥和人工全漲，大球每袋收購價卻從270元暴跌至150至130元，蔥農沒人笑得出來，政府應想想辦法！」種10多年洋蔥的恆春鎮茄湖里長尤信化說，恆春洋蔥剛採收，沒想到中部洋蔥還有百餘公頃仍在採收，量大價跌，農會和合作社開出收購價根本未達180元的成本價，賣一袋賠一袋。收購的大和負責人謝信惠說，這是依市場機制訂的價格，不是刻意壓低。

農糧署今年輔導恆春半島農民團體推動外銷，大和蔬果生產合作社今天開始為早蔥裝櫃外銷...
農糧署今年輔導恆春半島農民團體推動外銷，大和蔬果生產合作社今天開始為早蔥裝櫃外銷日本沖繩；但今年量大價跌，蔥農賣盤商一袋賠一袋，形容心在淌血。記者潘欣中／攝影
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農民沖繩生產合作社
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