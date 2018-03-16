親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拍板！下月電價將漲3% 民生用電擴至500度內不調整

管中閔違法赴陸兼職？ 廈門大學：他不上課、不取酬

拉瓦克部落拆遷 陳菊：續協商

2018-03-16 17:17中央社 高雄16日電

對於昔日市長選舉競爭對手、已故黃俊英，高雄市長陳菊強調她對黃俊英的敬意，從過去到...
對於昔日市長選舉競爭對手、已故黃俊英，高雄市長陳菊強調她對黃俊英的敬意，從過去到現在都一樣。聯合報系記者楊濡嘉／攝影
分享
位於高雄市前鎮區市有地的拉瓦克部落面臨拆遷，多名原住民住戶今天到市議會陳情，要求就地合法。市長陳菊說，市府將持續協商。

拉瓦克部落座落於高市前鎮區中華五路東側及台塑南亞廠圍牆西側的畸零地，為市有地，部分住戶已分別被安置在高市小港區山明國宅及高市五甲台電宿舍，目前仍有11戶不願搬遷，市府已發文要求他們在3月20日前配合遷出，否則將不發放相關救濟獎勵金，並隨時將執行強制拆除。

拉瓦克部落10多名居民代表上午在市議員陳麗娜、唐惠美陪同到市議員拉布條陳情，要求就地合法並揚言誓死捍衛家園，陳情原住民說到傷心處，一度群起哽咽。

拉瓦克原住民代表康義仁表示，原住民不管在山地原鄉，還是拉瓦克，都是弱勢，使原住民傳統風俗幾乎殆盡；不論求學、就業工作都很艱辛，現在連小小幾坪的破房子也要失去，一半以上的居民都是老弱婦孺，未來該如何過活？市府一定要將拉瓦克居民逼到絕境嗎？

到場聲援的陳麗娜及唐惠美隨後進議事廳質詢陳菊，為住戶請命，並在議事廳替居民向陳菊遞交陳情書。

陳菊答詢指出，市府長期關心與照顧部落原住民，持續與他們溝通規劃安置，期盼在依法行政下，兼顧情理法的情形下，提供居民安全居住環境。

陳菊表示，市府對原住民向來身段柔軟、態度關心，過去幾年拉瓦克部落曾發生2次火災，凸顯公安問題，市府也被監察院究責土地管理不利，市府經多次溝通協調，將部分住戶安置，並充分置入原民元素，也同意租賃期至少10年、前3年免租金。

她說，目前仍有11戶族人不願搬遷，市府未來也持續與他們溝通，提供安全、更高品質的居住環境。未來拆除地上物將以已安置遷出的住戶優先拆。

原住民陳菊公安
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

向入侵農園獮猴宣戰 滿州鄉長：獵槍嚇擊驅離非撲殺

2018-03-16 16:45

防登革熱疫情！高雄5區黏蚊桶監測 連3周斑蚊指數上升

2018-03-16 15:59

屏東市本月起發獎金拚生育 生愈多領愈多

2018-03-16 15:21

50年金門縣府大樓 將現址重建

2018-03-15 23:55

種出產銷履歷鳳梨 22歲陳永清入選百大青農

2018-03-15 23:47

看好離岸風電產業 風能訓練公司7月成軍培育人才

2018-03-15 23:40

四方跨業推bb健康+智慧照護服務

2018-03-15 23:36

陳菊施政報告 藍追問是否做好做滿？

2018-03-15 23:25

什麼遊艇開價3億元 遊艇展看究竟

2018-03-15 23:16

2018國際遊艇展 今起在高雄展至18日

2018-03-15 20:40

同輩諷務農沒錢途 他種鳳梨獲百大青農

2018-03-15 20:14

巧！ 中鋼董事長與未來總經理同框

2018-03-15 20:07

成人球？龍發堂病患想出院 家屬憂心未爆彈

2018-03-15 20:06

中央加碼送偏鄉醫療大禮 3.3億升級恆春旅遊醫院

2018-03-15 19:43

高捷月票超進化！將推全台首張6合1月票 計程車也納入

2018-03-15 16:21

四方跨業推bb健康+智慧照護服務 享高醫不限診掛號

2018-03-15 15:58

前藍晒圖執行長吳明榮 接任屏東縣文化處處長

2018-03-15 15:56

影／迷人驚艷 崗山之眼夕陽美景縮時攝影

2018-03-15 10:28

山林地景人文史蹟 高雄步道行

2018-03-13 16:21

港埠風情河畔燈火 高雄水漫遊

2018-03-13 16:19
看更多

熱門文章

桃園社宅房型曝光 滿20歲月薪不到4萬7皆可申請

2018-03-16 12:35

便宜高麗菜擱來了 台南善化每顆20元周六開放採收

2018-03-15 20:49

PTT影射嘉市小英之友會理事長想卡市長 竟是同政黨所為

2018-03-15 23:04

3000萬透天厝竟是漏水屋！民眾向蔡其昌陳情

2018-03-16 14:38

配天宮靈樹救不活 擲茭請示將移植相似度80%新樹

2018-03-16 11:40

月領少1萬 資深護理師卻「跳槽」這家偏鄉醫院

2018-03-15 19:30

檢舉達人在身邊 基隆環衛告發檢舉占6成、年發62萬獎金

2018-03-15 17:57

捷運環狀南北段 周邊檢討都更

2018-03-15 23:16

黃金大天團 黃玉榮周末到埔鹽說拍戲甘苦

2018-03-15 19:39

柯文哲參訪 臺北市文昌國小雙語實驗學校

2018-03-16 11:42

巧！ 中鋼董事長與未來總經理同框

2018-03-15 20:07

竹縣首座生命禮儀館 預定年底完工

2018-03-16 13:36

雲林縣首屆龍舟賽開放報名 冠軍獎金五千元

2018-03-16 13:22

除了海水採礦 林佳龍也簽了這些MOU

2018-03-16 16:05

限量單車走遊雲林林內 「芋見幸福」好吃又好玩

2018-03-16 12:28

50年金門縣府大樓 將現址重建

2018-03-15 23:55

孩子躺地上哭鬧拒上課 家長停業1年陪伴

2018-03-16 08:01

南科到安平只要15分 台南都會北外環三期明動工

2018-03-16 14:02

台南國華街再登日雜誌封面 網友評價又是兩極化

2018-03-16 17:26

4成家庭爺奶充當保母 專家問：他們真的想嗎？

2018-03-16 08:02

吃喝玩樂中台灣／攤車銅板價美食 饕客聞香排隊

2018-03-15 23:49

捷運萬大樹林線金城機廠 地主求朱立倫「救救我們！」

2018-03-16 13:38

成人球？龍發堂病患想出院 家屬憂心未爆彈

2018-03-15 20:06

「世界最棒里長」發起募款 一人100元救牛埔月世界

2018-03-16 12:26

2018國際遊艇展 今起在高雄展至18日

2018-03-15 20:40

定期票遭質疑 柯文哲：政府沒有那麼白癡

2018-03-15 18:03

中央加碼送偏鄉醫療大禮 3.3億升級恆春旅遊醫院

2018-03-15 19:43

新社廢棄太空包乏人收 17萬包流向成謎

2018-03-16 00:20

淡水議員蔡葉偉未登記 臉書揭露原因「讓年輕人服務」

2018-03-15 21:32

太魯閣白楊步道加強防護 重新開放

2018-03-15 23:26

連結三毛、少帥 清泉一號吊橋開工

2018-03-15 23:09

《大佛普拉斯》旋風 特色派出所蛻變夯景

2018-03-16 00:17

來台南最新體驗 水陸遊雙城核心區

2018-03-15 20:40

什麼遊艇開價3億元 遊艇展看究竟

2018-03-15 23:16

彰化發展離岸風電 未來可帶進1億2千萬印花稅

2018-03-16 12:24

新北淡水天元宮吉野櫻 粉紅至月底

2018-03-15 23:58

台西博士分局長上任 地方寄予厚望

2018-03-15 23:19

中彰投敏感區地質安全評估 將修法放寬

2018-03-16 00:17

桃園航空城、北商大 今簽合作備忘錄

2018-03-15 20:39

同輩諷務農沒錢途 他種鳳梨獲百大青農

2018-03-15 20:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top