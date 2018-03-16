拉瓦克部落拆遷 陳菊：續協商

2018-03-16 17:17 中央社 高雄16日電



對於昔日市長選舉競爭對手、已故黃俊英，高雄市長陳菊強調她對黃俊英的敬意，從過去到現在都一樣。聯合報系記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 位於高雄市前鎮區市有地的拉瓦克部落面臨拆遷，多名原住民住戶今天到市議會陳情，要求就地合法。市長陳菊說，市府將持續協商。

拉瓦克部落座落於高市前鎮區中華五路東側及台塑南亞廠圍牆西側的畸零地，為市有地，部分住戶已分別被安置在高市小港區山明國宅及高市五甲台電宿舍，目前仍有11戶不願搬遷，市府已發文要求他們在3月20日前配合遷出，否則將不發放相關救濟獎勵金，並隨時將執行強制拆除。

拉瓦克部落10多名居民代表上午在市議員陳麗娜、唐惠美陪同到市議員拉布條陳情，要求就地合法並揚言誓死捍衛家園，陳情原住民說到傷心處，一度群起哽咽。

拉瓦克原住民代表康義仁表示，原住民不管在山地原鄉，還是拉瓦克，都是弱勢，使原住民傳統風俗幾乎殆盡；不論求學、就業工作都很艱辛，現在連小小幾坪的破房子也要失去，一半以上的居民都是老弱婦孺，未來該如何過活？市府一定要將拉瓦克居民逼到絕境嗎？

到場聲援的陳麗娜及唐惠美隨後進議事廳質詢陳菊，為住戶請命，並在議事廳替居民向陳菊遞交陳情書。

陳菊答詢指出，市府長期關心與照顧部落原住民，持續與他們溝通規劃安置，期盼在依法行政下，兼顧情理法的情形下，提供居民安全居住環境。

陳菊表示，市府對原住民向來身段柔軟、態度關心，過去幾年拉瓦克部落曾發生2次火災，凸顯公安問題，市府也被監察院究責土地管理不利，市府經多次溝通協調，將部分住戶安置，並充分置入原民元素，也同意租賃期至少10年、前3年免租金。

她說，目前仍有11戶族人不願搬遷，市府未來也持續與他們溝通，提供安全、更高品質的居住環境。未來拆除地上物將以已安置遷出的住戶優先拆。