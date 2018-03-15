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成人球？龍發堂病患想出院 家屬憂心未爆彈

2018-03-15 20:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

立法委員陳學聖函文高雄市衛生局，關心一名龍發堂病人的病況及後續安置情形，因院方通知家屬帶回，家屬又擔心病患有暴力傾向，出院恐造成社會負擔。凱旋醫院今天表示，病人目前尚未出院，仍繼續住院中。高雄市衛生局長黃志中則強調，精神病患出院評估是統合病患病情及穩定度、家庭支持與照顧資源及環境適應等多方狀況的結果。

日前發生龍發堂女住民返鄉猝死案，讓精神病患去留問題引起重視。陳學聖函文高雄市衛生局，指衛生局日前通知一名龍發堂轉至凱旋醫院的病患家屬，希望家屬自行帶回，否則會讓患者本人自行出院。鑑於病患有躁鬱症，且有暴力傾向，出院恐造成社會負擔，希望衛生局給予繼續住院的機會。

凱旋醫院醫師陳正一表示，依據精神衛生法第38條規定，精神醫療機構於住院病人病情穩定或康復，無繼續住院治療之必要時，應通知本人或保護人辦理出院，不得無故留置病人。精神醫療機構於病人出院前，應協助病人及其保護人擬訂具體可行之復健、轉介、安置及追蹤計畫。

凱旋醫院指出，因為病人牙齒根管治療有外醫需求，又強烈自主要求出院，就病人主張醫療自主權且依精神衛生法的規定，當病人病情穩定後不得無故留置病人，所以才會通知家人。經過醫療團隊的審視後，院方將會再介入並與家屬妥善溝通。

黃志中表示，龍發堂的患者更為複雜，長期受到環境的影響，以及患者與家屬及堂方的複雜關係，都需要有相當時日的評估與重建合宜的健康關係。患者家屬的意見及需求應該被傾聽與注重，是照顧規劃重要的一環，也是關係復健的重要部分。畢竟，精神復健不僅在於患者內在，也在於患者的外在關係與環境。具支持性與關懷照顧的優質關係，也都是病患穩定的基礎。

黃志中也強調，龍發堂的患者不應該一開始就被預設為是一群一輩子都必需要住在醫院或機構中，應依照其復原狀況進行滾動式修正。無人可以在缺乏依據的情況下，以對精神病患的文明刻板印象，就貿然做出需要終身住院的要求或決定，此也於法不合，也不人道。

龍發堂因為爆發阿米巴痢疾、結核病疫情，遭強制清空，精障住民就醫安置問題引起重視。...
龍發堂因為爆發阿米巴痢疾、結核病疫情，遭強制清空，精障住民就醫安置問題引起重視。圖／報系資料照
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患者龍發堂復健

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