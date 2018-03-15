成人球？龍發堂病患想出院 家屬憂心未爆彈

2018-03-15 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



立法委員陳學聖函文高雄市衛生局，關心一名龍發堂病人的病況及後續安置情形，因院方通知家屬帶回，家屬又擔心病患有暴力傾向，出院恐造成社會負擔。凱旋醫院今天表示，病人目前尚未出院，仍繼續住院中。高雄市衛生局長黃志中則強調，精神病患出院評估是統合病患病情及穩定度、家庭支持與照顧資源及環境適應等多方狀況的結果。

日前發生龍發堂女住民返鄉猝死案，讓精神病患去留問題引起重視。陳學聖函文高雄市衛生局，指衛生局日前通知一名龍發堂轉至凱旋醫院的病患家屬，希望家屬自行帶回，否則會讓患者本人自行出院。鑑於病患有躁鬱症，且有暴力傾向，出院恐造成社會負擔，希望衛生局給予繼續住院的機會。

凱旋醫院醫師陳正一表示，依據精神衛生法第38條規定，精神醫療機構於住院病人病情穩定或康復，無繼續住院治療之必要時，應通知本人或保護人辦理出院，不得無故留置病人。精神醫療機構於病人出院前，應協助病人及其保護人擬訂具體可行之復健、轉介、安置及追蹤計畫。

凱旋醫院指出，因為病人牙齒根管治療有外醫需求，又強烈自主要求出院，就病人主張醫療自主權且依精神衛生法的規定，當病人病情穩定後不得無故留置病人，所以才會通知家人。經過醫療團隊的審視後，院方將會再介入並與家屬妥善溝通。

黃志中表示，龍發堂的患者更為複雜，長期受到環境的影響，以及患者與家屬及堂方的複雜關係，都需要有相當時日的評估與重建合宜的健康關係。患者家屬的意見及需求應該被傾聽與注重，是照顧規劃重要的一環，也是關係復健的重要部分。畢竟，精神復健不僅在於患者內在，也在於患者的外在關係與環境。具支持性與關懷照顧的優質關係，也都是病患穩定的基礎。