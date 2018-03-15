高捷月票超進化！將推全台首張6合1月票 計程車也納入

2018-03-15 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高捷表示，預計8月推出全台首張結合「高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、計程車」的6合1月票。記者蔡孟妤／翻攝 分享 facebook

高雄捷運今年通車10周年，票卡將有重大變革，高捷透露，將結合各運具打「團體戰」，預計8月推出全台首張結合「高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、計程車」的6合1月票，吸引更多人搭大眾運輸出門。

高雄捷運月票最早在6年前推出，當時推出高捷加公車的通勤及學生月票，盼藉月票折扣，吸引上班族和學生族搭乘，衝高運量，但3年前一度因不堪成本負荷取消，直到近年營收好轉，今年3月再度恢復同類型月票，甚至多了輕軌可搭。

高捷公司今年3月恢復「捷運、公車」2合1月票，學生1400元、一般1600元，另再加200元，就能升級首度推出加入輕軌的「捷運、公車、輕軌」3合1月票。

高捷公司透露，今年8月月票更將「超進化」，預計推出全台首張結合「高捷、輕軌、公車、渡輪、公共腳踏車、計程車」的6合1月票，不但運具種類最多、也是首次納入計程車的月票，憑票至購買日起30天內，可無限次搭乘6種運具。

有關計程車部分，目前高捷公司仍和業者洽談，方案可能是車資打折或訂出免費的里程。

高捷公司表示，6合1月票，源自交通部推動的公共運輸行動服務（MaaS，Mobility as a Service）計畫，盼藉多元運具整合提升公共運輸使用率，減少私人運具；該計畫由中冠得標，再委託有經營捷運、輕軌和公共腳踏車經驗的高捷公司執行。

高捷公司說，6合1月票幾乎包辦了高市各種大眾運具，目前正與各業者商量規劃中，價格尚未決定，計程車的部分預計將和台灣大車隊、中華衛星車隊合作。該卡也預計納入停車場月票功能，預計每日可為高捷增加至少5000人次運量。