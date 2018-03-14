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國際遊艇展中央只補助800萬 賴瑞隆：幸廠商力挺

2018-03-14 19:56聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

2018台灣國際遊艇展明天起到18日在高雄展覽館登場，曾經擔任高雄市政府海洋局局長，同 時也是台灣遊艇展重要推手的立法委員賴瑞隆說，遊艇產業是台灣在地的旗艦產業，過去舉 辦都帶來上億元經濟效益，但中央只補助800萬元，要主辦單位做國際招商、行銷宣傳、展 覽業務等，幾乎是不可能的任務，中央應挹注更多經費推動遊艇產業。

賴瑞隆說，全球80呎以上巨型遊艇訂單總長度排名，台灣排名第4，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲維持第1名，且全台33家遊艇廠有17家位於高雄，9成新建造遊艇以高雄為輸出港，高雄市遊艇產值約占全台遊艇產值的8成，高雄的遊艇製造工藝已在國際佔有一席之地。

他表示，2014年和2016年舉辦過國際遊艇展，2016年和今年的展，中央只各補助800萬元，要主辦單位進行國際招商、行銷宣傳、展覽業務等，幾乎是不可能的任務，還好仍有很多在地遊艇廠商挺身而出，才能成就此國際遊艇盛事。

他說，目前台灣遊艇產業發展面臨許多挑戰，藍色經濟是未來高雄，甚至是我國重要的政策 ，如何提升遊艇活動人口、現行法規鬆綁簡化、製造技術傳承延續、漁港轉型及增加遊艇泊位等，都是需要透過中央統籌各部會資源來推動解決；目前遊艇業界面對的迫切議題，如製程中硬化劑添加物管制、空汙排放、土地需求等，經濟部、交通部等相關部會應全力協助解

決，包括挹注經費建置遊艇產業發展的軟硬體設施、大力補助遊艇展辦展經費等，使台灣成為亞洲遊艇製造展示及銷售中心，運用地理優勢打造高雄成為亞洲最友善的遊艇活動場域。

2018台灣國際遊艇展明天起到18日在高雄展覽館登場。此為吊掛上岸等進展場的遊艇...
2018台灣國際遊艇展明天起到18日在高雄展覽館登場。此為吊掛上岸等進展場的遊艇。圖／報系資料照
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立委賴瑞隆認為中央只補助台灣國際遊艇展800萬元，挹注不足，中央應正視遊艇產業的...
立委賴瑞隆認為中央只補助台灣國際遊艇展800萬元，挹注不足，中央應正視遊艇產業的發展並投注更多資源推動。圖／立委賴瑞隆服務處提供
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