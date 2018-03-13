買船沒得泊停 遊艇產業怎麼發展？

2018-03-13 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣遊艇內需市場亟待開發，但泊位太少，買家有錢買船也沒得停，更不是想到哪就能到哪？遊艇業期待即將成立的行政院海洋委員會，能發揮跨部會協調的功效，協助解套。

據統計，全台目前取得動力小船或遊艇駕照的人口有1萬多人，登記有案的船艇僅500艘，當中數字的落差，顯示遊艇內需市場雖具有潛在消費力，同時也存在阻滯發展的障礙。

目前嘉義以南包括布袋港、安平港、興達港、西子灣、高雄港、大鵬灣，遊艇泊位幾乎屈指可數。高雄展覽館後方的「嘉信22號」碼頭，新增26個泊位剛囲幕啟用就馬上滿席。

「泊位沒能克服，產業成長的力道還是有限」台灣遊艇公會理事長龔俊豪說，安平港最近剛標出100個泊位，顯示大家有看見需求，但這些泊位至今多靠民間開發，而爭取到泊位後，遊艇能去哪裡？則是下個棘手問題。

龔俊豪表示，台灣現有500艘遊艇，僅300個泊位，短差一半，有些優質漁港泊靠的漁船已鮮少作業，但港內仍不允許遊艇泊靠，甚至港外也不同意設置泊點。

除此台灣各縣市對遊艇泊靠的規定不一，澎湖、墾丁、小琉球都需事先申請許可。「其實遊艇玩家花錢買船就是想到值得去的地方，現在各地管理制度不一，對用船人產生很大的困擾」。

龔俊豪說，綠島、蘭嶼等地若導入遊艇觀光，一定可以提振消費，創造雙贏，可惜國內出海的限制太多。