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追求永續發展 台灣遊艇業回頭拓展內需

2018-03-13 00:41聯合報 記者王昭月╱即時報導

台灣是遊艇製造王國，接單量全球第4，年產值1.5億，但多僅止於一次性買斷交易，業界警覺應回頭開拓內需市場，培養船艇休閒人口，今年國際遊艇展即祭出「平價親民」體驗方式，希以船艇銷售帶動周邊維管、補給，娛樂休閒等產業，同時吸聚國外玩家來台，進一步發展「藍色經濟」。

2018台灣國際遊艇展15日登場，今年提供5艘尺寸不同的遊艇及重型帆船，釋出約1000個體驗名額，讓民眾花費區區百元就能搭艇悠遊，顛覆遊艇貴族化印象。

台灣共33家遊艇業者，位在高雄的有17家，2016年台灣80呎以上巨型遊艇接單總長度為2248公尺，產值躍居世界第4，僅次於義大利、荷蘭及土耳其。

不過業者發現，接單製造雖能賺進大把外匯，卻僅止於「一 次性」買斷交易，國外玩家日後想要換船也不一定再買「台灣製造」。高市海洋局海洋產業科長薛博元表示，遊艇業今年即將外銷實力導回開發內需市場，希以船艇銷售帶動周邊維修管理、補給，娛樂休閒等產業，朝永續發展。

台灣遊艇公會理事長龔俊豪表示，包括澎湖、綠島、蘭嶼都是很漂亮的玩船環境及世界級潛水地點，其中澎湖七美即因為遊艇集聚，「玩旺了」，民宿接連興建。

再看國外案例，泰國政府傾全力推動船潛產業，當地買船、玩船的都是外國客，菲律賓每年辦潛水展，做的也是外國人生意，很多外國旅客到菲律賓就為了看那1、2條魟魚，年產值破億。

高雄海洋局長林英斌說，台灣四面環海，釣魚、潛水都是可以積極推動的親海活動，且現在已經開放修法，國人有很好的機會可到海上休閒，海上風光不同於陸上，體驗過後一定會愛上。薛博元表示，只要公私部門做好配套，預期近年遊艇產業應可能有爆發性的成長。

台灣遊艇業為追求永續發展，集中火力回頭拓展內需市場。記者王昭月／攝影
台灣遊艇業為追求永續發展，集中火力回頭拓展內需市場。記者王昭月／攝影
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遊艇澎湖菲律賓

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