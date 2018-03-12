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台灣燈會30載 108年移師屏東大鵬灣

2018-03-12 02:41中央社 嘉義縣11日電

2018台灣燈會今晚落幕，明年將移師屏東大鵬灣。屏東縣長潘孟安表示，屏東是西台灣唯一沒有辦過台灣燈會的縣市，明年適逢台灣燈會30年，屏東接辦「不只是挑戰，更是榮耀」。

潘孟安今晚率領屏東縣府團隊至台灣燈會燈區，在交通部觀光局長周永暉見證下，從嘉義縣長張花冠手中接過台灣燈會燈籠，象徵接棒舉辦明年台灣燈會。

潘孟安表示，明年適逢台灣燈會30週年，這是一個重要的里程碑，不只是屏東的燈會，更是一場讓世界看見台灣的重要盛典，「台灣、屏東，我們準備好了！」

他說，今年台灣燈會精彩有目共睹，並締造多項傲人成績，他要向所有工作人員致意，感謝他們辛苦付出，犧牲過年與家人團聚的時光，成就這一場台灣盛事。

潘孟安指出，舉辦燈會或燈光藝術節在國際間已蔚為觀光盛事，以澳洲雪梨燈光節、德國柏林燈光節、法國里昂燈光節為例，舉辦城市都成為世界焦點，每年活動期間都吸引上百萬人次前往朝聖。

他說，明年台灣燈會主燈區將設在屏東大鵬灣，由於大鵬灣是全台最大的單口潟湖，並有全台唯一可開合的跨海大橋，景觀壯闊，縣府將配合地形地貌，引進多元文化元素，規劃成「具有屏東特色的台灣新文化」藝術園區。

潘孟安表示，「屏東，就是台灣的縮影」，有超過海拔3000公尺的北大武山，以及遼闊海岸，物產豐饒，族群融合，最重要還有熱情的鄉親；明年燈會將展現台灣堅韌美麗的力量及這塊土地上人民的偉大。

台灣燈會潘孟安大鵬灣

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