心痛！3小虎鯨擱淺不治 胃竟掏出18個塑膠袋

2018-03-10 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



一隻母的小虎鯨胃裡竟發現有18個塑膠袋。圖／成大海洋生物及鯨豚研究中心提供 分享 facebook 高雄港內迷航的3隻小虎鯨昨下午捕撈救援，當時3隻鯨豚心肺功能已衰弱，成大海洋生物及鯨豚研究中心歷經數小時努力仍搶救不治，昨晚團隊在進行解剖時發現，最瘦的一隻小虎鯨胃內竟有18個塑膠袋，另一隻母小虎鯨胃裡也有多樣包裝袋等物體， 有民眾聞訊後難過地說「人類對不起你們！」

本月6日救援未果滯留高雄港區的3隻小虎鯨，原希望能夠伺機引導出海，不料隔天觀察時發現小虎鯨的活動力降低，加上寒流來襲氣溫驟降，在鯨豚專家的建議下，昨動員60餘人，終將3隻小虎鯨全數捕撈，送至成大鯨豚中心搶救站後續觀察救治，經數小時搶救後仍回天乏術。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王建平說，3隻小虎鯨為1公、2母，團隊在解剖最瘦的一隻母小虎鯨時，發現牠的胃裡有黑黑的一團物體，要把不明物體拉出來時，結果越拉越心酸，因為竟是18個塑膠袋塞在胃裡，「整個胃都塞滿了，吃不下卻很餓。」

王建平指，公的那隻睪丸附近有寄生蟲，肺臟有化膿，胃部有潮紅，沒有內容物；另一隻母的小虎鯨最為誇張，胃內發現有包括硬挺的塑膠包裝袋及其他不明物體，同時胃部嚴重潰瘍。