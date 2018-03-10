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高雄熱鬧市場旁道路突塌陷 民眾驚嚇不已

2018-03-10 09:33聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面突然塌陷，現場路面還出現一個長寬各約10公尺、深1公尺的大洞，一輛汽車剛好停放在該路口，輪胎卡住，當時車主下車買東西，人不在車上，到場消防人員一同協助汽車脫困，現場由鹽埕分局交通管制。

附近民眾看到現場景象直呼：「好可怕！」所幸無人傷亡。由於當地下方有大排水溝經過，工程單位認為疑似是長年積水沖刷導致路面下陷，目前正由工務單位緊急搶修中。

高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後...
高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後...
高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面突然塌陷，一輛汽車剛好停放在該路口，輪胎卡住。圖／民眾提供
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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高雄市鹽埕區大仁路、新興街口，今天上午突然發生路面下陷意外，在一聲「轟隆」巨響後，地面塌陷出一個長寬各10米的大洞，工程單位緊急到場搶修。記者劉學聖／攝影
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