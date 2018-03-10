今年78歲！資深志工天天「上班」不喊累

2018-03-10 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市吉洋國小退休老師蕭文和擔任美濃客家文物館志工16年，假日宣揚客家文化，平日則在戶政事務所服務，年近8旬天天「上班」不喊累。蕭文和服務時數達8千小時，甫獲「106年度全國績優志工金牌獎」肯定，他笑著說，服務群眾是件快樂的事，天天忙碌，根本沒有時間變老。

蕭文和今年78歲，天天行程滿檔，周一至周五在美濃戶政事務所值班服務，周六在美濃客文館導覽客家文化，周日也不休息，須開車或騎機車前往茂林國家風景區管理處當導覽志工。除公務機關的志工服務外，蕭也擔任美濃愛心慈善會成員，不時前往學校宣導公民道德與倫理課程，退休16年，志工天數超過333天。

「服務大眾很快樂！」蕭文和說，常在戶政所遇到洽公學生，看見學生成家立業，非常開心。此外，在客文館值班可向遊客宣揚客家文化，茂管處則要介紹紫斑蝶，以往在吉洋國小蝴蝶園累積的生態知識派上用場，每份工作都有成就感。