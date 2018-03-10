曾當保鑣的退役蛙人 把有機農業創業當「天堂路」

2018-03-10 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



以尖銳咕咾石鋪成的「天堂路」，是海軍陸戰隊兩棲偵搜班學員魔鬼周訓練的最後一關；兩棲偵搜大隊退伍的李智澤，曾當過「保鑣」、做過電子業，6前年從台中市遷到屏東縣高樹鄉投入有機農業，從全然陌生到獲得有機加工認證肯定，他形容過程就如同當年以毅力和信念咬牙克服最後一關的「天堂路」。

「來屏東當農夫，完全是意外！」44歲的李智澤曾在海陸兩棲部隊服役，就是俗稱的「蛙人」，退伍後在電子公司擔任老闆隨扈，俗稱「保鑣」，因公司從事電子行業，他離職後自己創業，成為公司的下游廠商，有次聚會聽朋友說，養生風興起，種有機農產品收入不錯，在一個偶然的機會到屏東高樹租下2.2公頃農地。

「隔行真的如隔山！」李智澤說，一開始就要種有機農作，自己是門外漢，只好硬著頭皮向有經驗農友和專家請益，選擇鳳梨、檸檬、香蕉、芒果及南瓜，一開始沒經驗，育成率很低，賠了不少錢，他不服輸，不斷從失敗中累積經驗，產能也開始提高。

他說，現在有機蔬果除實體通路及宅配外，為提升有機蔬果的附加經濟價值，部分留下來加工，他申請到有機加工驗證，雖是一次性加工，但不添加其他調味料的鳳梨亁、芒果乾，風味獨特且天然，香氣十足，曾有國外一次下1貨櫃訂單，但因產品還在開發期，要先求品質再讓產量穩定，他相信「好東西不怕沒人買」。