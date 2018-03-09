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我姓机機會的機 原來來自平埔族

2018-03-09 09:33聯合報 記者吳政修╱即時報導

我姓机，是機會簡寫的机。記者吳政修／攝影
我姓机，是機會簡寫的机。記者吳政修／攝影
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財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會執行長机慈惠，机是罕見姓氏，她解釋是「平埔族的姓」，機的簡寫机，令人對她的姓留下深刻印象。

机慈惠遞名片時，大家看到她所屬基金會名稱好長就有點眼花，有人就簡稱萃文基金會，但看到她的姓氏時，眼睛就會突然一亮，問机慈惠的机怎麼唸？

机慈惠說，從小到大，經常被問怎麼唸？她住高雄市內門區，机是平埔族的姓，祖先在清朝時當過七品官，與機是同音，机是機會的機簡寫，可能是祖先怕後代子孫寫機，太過麼煩，姓机比較好寫，旁人會心一笑，當然也牢牢記住她姓机。

平埔族

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