家樂福年中確定金門展店 今跨海徵才

2018-03-07 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



農曆春節過後，又到換工作的旺季。為協助失業民眾盡快找到工作、幫雇主即時找到合適的人才，勞動部金門就業中心與金門縣工策會今天舉辦大型的徵才活動，活動共邀請23家廠商，提供約400個工作機會，連6月底即將在金門插旗展店的家樂福集團也來了，許多求職者都衝著家樂福而來，現場排隊人潮眾多，是最熱門的攤位。

「2018新春就業一路發 金門地區現場徵才活動」今天在國立金門大學體育館盛大舉行，共有23家廠商到場擺攤徵才，面試時間未到，報到會場已有眾多等待面試民眾，現場人潮絡繹不決，總計參與求職者近600人，預計錄取約320人。

這場徵才活動，又以家樂福的攤位最熱門，共有5攤之多，且每攤都大排長龍，詢問度也最高，業者說，有經驗的最少起薪3萬元以上。除了家樂福，包括麥當勞、摩斯漢堡、昇恆昌、金湖大飯店、風獅爺商店街、陸島酒店等23家廠商也到場徵才，吸收新血。

家樂福集團發言人蘇小真表示，看好金門的觀光發展與兩岸樞紐，經過3年多的籌備，確定將於6月底在金門成立離島第1家門市，門市位在交通便利的伯玉路上，占地逾2000坪，包括生鮮、百貨、家電、服飾和家用五金等一應俱全，初期需進用工作伙伴150人到200人，未來售價朝向跟台灣一致。