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家樂福年中確定金門展店 今跨海徵才

2018-03-07 20:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

農曆春節過後，又到換工作的旺季。為協助失業民眾盡快找到工作、幫雇主即時找到合適的人才，勞動部金門就業中心與金門縣工策會今天舉辦大型的徵才活動，活動共邀請23家廠商，提供約400個工作機會，連6月底即將在金門插旗展店的家樂福集團也來了，許多求職者都衝著家樂福而來，現場排隊人潮眾多，是最熱門的攤位。

「2018新春就業一路發 金門地區現場徵才活動」今天在國立金門大學體育館盛大舉行，共有23家廠商到場擺攤徵才，面試時間未到，報到會場已有眾多等待面試民眾，現場人潮絡繹不決，總計參與求職者近600人，預計錄取約320人。

這場徵才活動，又以家樂福的攤位最熱門，共有5攤之多，且每攤都大排長龍，詢問度也最高，業者說，有經驗的最少起薪3萬元以上。除了家樂福，包括麥當勞、摩斯漢堡、昇恆昌、金湖大飯店、風獅爺商店街、陸島酒店等23家廠商也到場徵才，吸收新血。

家樂福集團發言人蘇小真表示，看好金門的觀光發展與兩岸樞紐，經過3年多的籌備，確定將於6月底在金門成立離島第1家門市，門市位在交通便利的伯玉路上，占地逾2000坪，包括生鮮、百貨、家電、服飾和家用五金等一應俱全，初期需進用工作伙伴150人到200人，未來售價朝向跟台灣一致。

活動現場並有徵才廠商及主辦單位提供奬品進行摸彩，金門就業中心特別安排了週邊服務，有美容院免費提供義剪及專業造型諮詢，協助求職者改頭換面，更有自信的前往面試；而專業就服員提供求職者生涯輔導心理測驗等。

金門縣長陳福海也率同團隊到場關心徵才狀況，並替求職者加油打氣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海也率同團隊到場關心徵才狀況，並替求職者加油打氣。記者蔡家蓁／攝影
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勞動部金門就業中心與縣府工策會合辦徵才活動，家樂福的徵才攤位最熱門。記者蔡家蓁／...
勞動部金門就業中心與縣府工策會合辦徵才活動，家樂福的徵才攤位最熱門。記者蔡家蓁／攝影
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金門家樂福求職

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