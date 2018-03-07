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墾管處外站「點子王」 這位公務員好異類

2018-03-07 08:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾管處南仁山工作站主任陳玄武和在地的滿州鄉各社區博感情。記者潘欣中／攝影
墾管處南仁山工作站主任陳玄武和在地的滿州鄉各社區博感情。記者潘欣中／攝影
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公務員常給人「多一事不如少一事」的消極心態，墾丁國家公園南仁山工作站主任陳玄武，卻是居民眼中的「異類」公務員；他在生態保護區的管理工作外，常出「點子」協助推動社區生態觀光、推結合愛地球的付費「工作假期」，為避免盤商剝削的農漁產品直銷平台上線開賣。

從墾管處保育研究課內勤調任南仁山管理站外勤主管7年來，陳玄武除了範圍廣大的保護區環境管理、監測工作，還出不時出「點子」推動社區生態旅遊、辦結合生態旅遊的付費淨灘「工作假期 」，假日經常下鄉和居民博感情，在滿州鄉長余增春和多位村長、社區發展協會理事長眼中，是位忙不停的「異類」公務員。

「生態保育是國家公園重點工作，與在地居民共生、共榮，更是讓國家公園得以永續的重要工作！」陳玄武說，社區生態旅遊可以營造生態保育維護、在地經濟發展雙贏局面，在滿州鄉陸續導入里德、滿州、港口和永靖4個社區生態旅遊路線，並推淨灘的付費「工作假期 」，確實看到改變，有人說這些事不做薪水一樣照領，但他知道，不做一定後悔。

陳玄武在滿州鄉「蹲點」7年，也觀察到在地新興的火龍果和「一夜干」等農漁特產，因農漁民不懂行銷，銷售利潤被盤商嚴重剝削，他主動在網路設的滿州鄉農漁特產交流平台，讓民眾上網訂購宅配到家，農漁民約可增加三成獲利，今天上線開賣，主推最近盛產的鬼頭刀「一夜干」，未來銷售窗口將轉移社區。

「『點子王』又不務正業了！」港口村長楊秀蘭有感而發說，港口村生態旅遊人數去年大幅成長一舉破萬，多年來默默協助的陳玄武功不可沒，現在連農漁產品行銷都主動協助，從未見過這麼忙的外站主管

進入鬼頭刀捕撈季，屏東縣滿州鄉漁民歡喜豐收並製作鬼頭刀「一夜干」，透過滿州鄉農漁...
進入鬼頭刀捕撈季，屏東縣滿州鄉漁民歡喜豐收並製作鬼頭刀「一夜干」，透過滿州鄉農漁特產品直銷平台，可直接訂購宅配送到家。記者潘欣中／攝影
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進入鬼頭刀捕撈季，屏東縣滿州鄉漁民歡喜豐收並製作鬼頭刀「一夜干」，透過滿州鄉農漁...
進入鬼頭刀捕撈季，屏東縣滿州鄉漁民歡喜豐收並製作鬼頭刀「一夜干」，透過滿州鄉農漁特產品直銷平台，可直接訂購宅配送到家。記者潘欣中／攝影
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生態旅遊公務員國家公園

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