高133道路交通中斷4年 觀光業者苦不堪言

2018-03-06 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高133線道是銜接高雄六龜不老溫泉與寶來溫泉的交通要道，9年前八八風災後道路中斷，剛修好又遇上颱風摧毀路基，此後交通時斷時通，溪底便道已經4年不通。當地溫泉業者屢次陳情，皆因重建經費龐大，至今束手無策。

市府新工處指出，高133線道位於土石流潛勢區，地質不穩定，便道開通不久又會被洪水沖毀，須設計懸空高架橋梁避開河流攻擊面，總經費6億元；因重建經費金額龐大，重建工程須中央協助，去年爭取納入前瞻計畫不成，會繼續爭取修復經費。

八八風災嚴重摧毀山區道路，高133線道柔腸寸斷，重建完工不久，101年的610水災又帶來嚴重災情，在3.8公里處有長達200公尺坍方，整片邊坡大規模滑動，因位處老濃溪攻擊岸，溪底便道屢修屢斷，103年交通中斷至今無法通行。

高133是不老溫泉通往蘇羅婆與寶來等地的要道，許多遊客開車進入才發現兩地不相通，誤以為六龜尚未重建完成，9家溫泉山莊生意大受衝擊；高雄市長初選參選人趙天麟將道路重建列入重大政見，曾邀集溫泉業者討論重建問題。