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一次綻放98朵 白花狐狸尾蝶蘭拿第一獎

2018-03-06 07:29聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

由高雄農改場培育的白花狐狸尾蝶蘭「香水天使」，一舉拿下「其化蘭屬」第一獎。圖／高...
由高雄農改場培育的白花狐狸尾蝶蘭「香水天使」，一舉拿下「其化蘭屬」第一獎。圖／高雄農改場提供
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高雄區農業改良場培育的新奇蘭花參加「2018臺灣國際蘭展」蘭花個體競賽，獲大會評審青睞，一舉拿下13個獎項，成績相當亮眼，其中白花狐狸尾蝶蘭「香水天使」，不但花徑放大一倍，花朵數一次綻放98朵，獲頒「其他蘭屬」第一獎。

農改場表示，傳統蝴蝶蘭花朵大、但沒有香氣，花數也不多，而狐狸尾蘭正好具備多梗、多花、帶香氣的特質，蘭花團隊結合兩者的優點，培育出白花狐狸尾蝶蘭「香水天使」，不但花徑從4公分放大到8公分，開花朵數也一舉提升至98朵，而且還帶著香氣，一出場就成為焦點。

另外，桃紅色的「香水女孩」和黃色系的「香水舞者」也獲頒第二獎及銀牌獎(AM/TOGA)；2株黃花系的「香水檸檬」拿下銅牌獎(BM/TOGA)等，總計這次在2018臺灣國際蘭展中，高雄場育成的新奇蘭花就拿下13個獎項，受到國內外蘭界專家的肯定。

高雄場林景和場長表示，農改場近10年來利用遠緣雜交及胚培養技術，克服蝴蝶蘭與其他蘭花的屬間雜交障礙，陸續創造出花形、花色與香味不同的新奇蘭花，包括狐狸尾蝶蘭、萬代蝶蘭、陳氏蘭(Chenara)、菲律賓風蘭 (Amenopsis)等70種人工雜交新種，並多次在臺灣國際蘭展中獲得殊榮。

近年來，高雄場並建立創新的「蘭花雜交育種服務平台」，接受業界委託進行蘭花雜交育種的客製化服務，並提供後續栽培、選育及申請品種權等諮詢，希望為臺灣蘭花產業帶來新的契機。

農改場
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