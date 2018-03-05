中油、正修攜手培育人才 邁向「新南向」

2018-03-05 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



中油積極在海外布局，呼應新南向政策，今天與正修科技大學簽署「新南向產學合作備忘錄」，中油董事長戴謙表示，將扮領頭羊，帶中下游廠商組隊打世界盃國際賽。

中油董事長戴謙、正修科技大學校長龔瑞璋在中油宏南訓練中簽下產學合作備忘錄，戴謙表示，雙方攜手合作，未來會以「人」為主，國營事業單位有責任和義務推動國家新南向計畫。

戴謙表示，中油去年稅前盈餘為503億元，國內81%加油站都進購中油油品，但中油非僅加油賣油而已，而是從上游煉製到下游行銷已成「一條龍」，目前中油積極在海外布局，五輕廠規畫輸出印尼，屆時接受產學合作計畫培訓的外籍學生，希望能到印尼五輕廠上班。「過去台商都是單打獨鬥，現在要結合中、下游台商組台灣隊，打世界盃」。

不過他話鋒一轉，藉機會向中油員工喊話，自曝前些日子被高雄市環保局要求參加環教講習課，盼中油同仁栓緊螺絲，別讓董事長再去上第二次環教課程。

正修科大校長龔瑞璋說，配合政府新南向政策及中油產業布局，學校培訓的東南亞籍學生希望能到中油進行課程研習，內容包括認識研發基地，石化工業的生產流程及行銷管理等，藉由深入的實務體驗，日後有機會成為中油在東南亞地區晉用的「種子人員」。