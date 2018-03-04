改造旗二辦事處 邀大學生提案

2018-03-04 03:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄報導



青果社高雄分社辦公室在香蕉鼎盛時期扮演重要角色，希望徵求大學生創意，提案改造環境。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 早年主導全台香蕉外銷的青果社高雄分社遷回旗山，旗二辦事處曾是溪洲地區第一棟3層建物，走過半世紀，見證香蕉興衰的建物老舊，亟思轉型。旗山區公所表示，高市府都發局提供經費，希望大學生組隊參與改造，讓象徵香蕉產業的集貨場再成社區亮點。

青果社高雄分社（原旗二辦事處）占地寬廣，戶外有防空洞、地磅站、紙箱裝釘場與香蕉集貨場，這些場域見證香蕉興衰史，戶外空間委託南洲社區居民維護管理。

南洲社區發展協會調查發現，民國60年代，台灣香蕉獨占日本外銷市場，旗二辦事處是旗山溪洲唯一一棟超過3層樓的建物，民國57年由時任理事主席的香蕉大王吳振瑞剪綵啟用；香蕉全盛時期，旗二一個場的香蕉運銷量等同屏東縣所有集貨場加總數量。

旗山公所社會課長林靜芳說，為讓社區內具有共同記憶或代表性的閒置空間活化利用，市府都發局推出「大學生根方案」，鼓勵學生參與社區營造，入選者最高可獲30萬元改造費，學生創作團隊經評選最優且完成實作者，補助創作費8萬元，希望大家集思廣益，協助建構香蕉文化館願景。

除旗二辦事處徵求設計團隊外，旗山太平里的百年湧泉「擔水坑」也加入徵選計畫，希望學生團隊發揮創意，讓營造點展現獨創風貌與特色。