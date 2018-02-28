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【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

台農發號召青年種香蕉 每月還有3萬安家費

2018-02-28 16:24聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為找回台灣香蕉輸日榮景，由政府扶植的台灣國際農業開發公司透過台灣香蕉研究所承租台糖地，3月起招募新蕉農投入生產，不但給予職前訓練，錄取後每月還有3萬元安家費，消息傳出後，已引起不少青農注意，農糧署表示希望藉此穩定香蕉產銷，重回日本市場。

農糧署南區分署長姚志旺表示，這兩年國內的香蕉價格大起大落，台農發公司已找到外銷通路，卻苦無穩定貨源，因此決定向台糖租地，招募青農契作生產，所收成的香蕉一律交由台農發外銷，只要招募順利，預計一年後就可以銷往日本。

香蕉曾是我國水果外銷最重要的品項之一，過去在日本市場的佔有率幾乎達90%，後來因國內生產成本提高，台灣香蕉在日本市場的地位才逐漸被菲律顮及中南美等國家取代，目前在日本市場的佔有率已萎縮至0.3%左右。

姚志旺表示，這次所承租的台糖土地位於枋寮昌隆農場12.38公頃及新埤興華農場16.5公頃，第一階段預計錄取12人，報名3月1日至20日止，第二階段預計錄取10人，報名4月11日至20日止，只要年滿18至55歲者，均可報名，通過面試才錄取。

他說，經錄取簽約的新蕉農，每人管理1.5至1.8公頃香蕉，台農發公司每個月發給3萬元安家費，為期12個月，另外從事香蕉生產費用包括土地租金、種苗、肥料、農藥等生產資材，由香蕉研究所共同採購，並統一規劃施用方式，帶領新蕉農共同作業，以穩定海外訂單的貨源。

有關新蕉農招募資格詳情，請至財團法人台灣香蕉研究所官方網站查詢，有意從農青年可踴躍報名。

台灣國際農業開發公司透過台灣香蕉研究所承租台糖地，3月起招募青農種香蕉，計畫要把...
台灣國際農業開發公司透過台灣香蕉研究所承租台糖地，3月起招募青農種香蕉，計畫要把台灣香蕉帶回日本市場。圖／報系資料照
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