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回首執政高雄12年 陳菊嘆「苦命」

2018-02-28 16:27中央社 高雄28日電

高雄市長陳菊（圖）回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命」。 中央社
高雄市長陳菊（圖）回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命」。 中央社
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高雄市長陳菊在高雄執政近12年，年底將屆滿卸任，她接受中央社專訪時，回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命！」

陳菊細數，從2006年以1114票險勝對手後，就身陷選舉官司；上任第3天她才知道，世運主場館必須在2年內興建完成，不然世運會辦不成；2010年尋求連任時，和新潮流視同兄弟的前縣長楊秋興競選，那是她人生的另一個考驗。談到執政12年的眾多挑戰，陳菊有諸多感慨。

她說，投入高雄市長選舉正是民進黨最低迷的時候，競選過程很辛苦，2006年她以1114票險勝國民黨籍候選人黃俊英，卻身陷選舉官司，這場官司讓她治理城市的正當性，幾乎快一年之後才確定。

緊接著面臨舉辦2009年世界運動會的壓力。陳菊說，記得接任高雄市長的第3天，動土興建世運主場館時，才知道須在2年內完成場館興建，時間相當緊迫，如果沒有完成，就會毀約辦不成世運會。

她感嘆當時舉辦世運得不到中央支持，行政院體委會還對市府「官腔官調」，日籍建築師伊東豊雄設計的主場館興建完成後要試燈，體委會竟然反對，讓市府相當錯愕。

世運會的宣傳費用也不足，陳菊說，當時市府想到利用大街小巷穿梭的垃圾車進行隨車廣播宣傳，讓市民知道要舉辦世運，並由她親自錄製宣傳錄音帶。所幸後來世運辦得很成功，帶給高雄光榮感和信心。

2010年陳菊爭取市長連任，當時同屬新潮流系，原本和她情同兄弟的高雄縣長楊秋興，也爭取黨內提名，爭取失利後脫離民進黨，以無黨身分參選高雄市長；那是她人生的另一個考驗。

與楊秋興競選的傷心往事，陳菊不願多談，她以「往事如煙」帶過；不過她表示，當年和楊秋興、國民黨候選人黃昭順3人參選，最後她的票數，比2名對手票數相加後，還多出8萬多票。

陳菊說，當年來到高雄市政府，是民進黨最落寞、最低迷的時刻；從政快50年，只參選過國大代表和高雄市長2個職務，她這一生幾乎都在為人抬轎，如果外界問她的專長是什麼？答案就是「很會助選」。

陳菊選舉民進黨
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