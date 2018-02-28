統籌分配稅比北市少百億 陳菊力爭北高一致

2018-02-28 16:28 中央社 高雄28日電



行政院將財劃法列為本會期優先法案，高雄市長陳菊接受中央社專訪表示，高雄人口比台北多8、9萬，統籌分配稅款卻比台北少新台幣100多億元，她會向中央力爭。 中央社 分享 facebook 行政院將財劃法列為本會期優先法案，高雄市長陳菊表示，高雄人口比台北多8、9萬，統籌分配稅款卻比台北少100多億，她會向中央力爭。另外，中選會通過選區重劃，高雄市下屆立委恐少一席，陳菊也強調「很難接受」。

在任近12年的高雄市長陳菊，任期到年底屆滿，不過，她仍堅守崗位捍衛高雄的權益。針對大高雄的財源，以及第10屆立委選舉，高雄將減少一席等議題，陳菊接受中央社專訪時一再強調，希望中央還給高雄公道。

行政院將財政收支劃分法列為本會期優先法案，希望解決非六都縣市的財政困境，不過，屬於六都之一的高雄市，對於北高統籌分配稅款分配方式，深表不平。

陳菊指出，高雄市人口比台北多8、9萬，土地面積近3000平方公里，比台北大13倍，每年統籌分配稅款卻比台北少了100多億；過去高雄的建設經費多半來自中央補助，很多公共工程可獲得98%的補助款，但是縣市合併後，高雄市因為是直轄市，只獲得50%或75%的補助。讓高雄市覺得縣市合併好像是一種懲罰。

高雄市副市長許立明說，2010年縣市合併以後，高雄整體的補助款不增反減，合併當時的內政部長江宜樺曾保證，不會有一加一小於二的情形，但事實上，縣市合併以後，高雄每年補助款都是一加一小於二，去年就少了818億。

針對外界質疑高雄舉債過高，陳菊更是一肚子苦水，她說，高雄市從前市長蘇南成開始，歷任市長留下1400多億元債務，後來為高雄縣市合併，又多了260幾億元。

陳菊還說，高雄市因為必須分攤勞健保費，而欠了一屁股債；許立明說，其實台北市也積欠中央勞健保費，但是後來馬英九總統任內修改法令幫台北市解套，只要不設籍台北市的勞工，台北市就能免繳勞健保費，這也是導致中央對北、高補助不公平之處。

儘管過程辛苦，許立明說，2010年縣市合併後的3年是高雄市舉債的高峰，市府一年舉債約160億元，現在已經過了舉債高峰期，去年是高雄從23年前市長改為民選以來，首次出現「零舉債」，但如果高雄有台北的補助額度，高雄市的還債能力應該更好。

財劃法修正在即，陳菊表示，這個問題長期都有討論，但因各縣市需求不同，都會提出各自的意見，最後吵了半天也沒有結論，她強調會和行政院長賴清德溝通此事，希望中央對北高的補助能夠一致，賴清德來自南台灣，比過去的閣揆都還能理解地方財政的問題。

除了財劃法之外，2020年、也就是下一屆的立委選舉席次，高雄市可能減少一席，陳菊也重申「 很難接受。」

外界批評高雄市立委席次減少是因為人口流失，許立明反駁表示，高雄市人口並未減少，大概都是277、278萬上下，只是高雄人口增加的幅度不如桃園、台中那麼多；席次減少是計算方式的問題。

他說，中選會通過的版本是採立法院第7屆的計算標準，過去高雄縣、市計算席次，各有小數點或進位，其實是縣、市兩邊計算各多半席，但合計起來算，小數點不見了，變成少一席，這是在懲罰高雄縣市合併。

他表示，如果採第7屆計算方式，會更擴大票票不等值的差距；如果要讓立委選區符合票票等值，應依第4屆立委的方式來計算，已和中央溝通此事。另外，選區調整，應該要從根本性的問題解決，也就是先進行行政區重劃，再配合做選區規劃。

由於選區重劃還需經過立法院同意，陳菊表示會再向努力爭取。