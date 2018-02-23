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觀光宣傳沒有說 造訪這美美的景點要爬很多階梯

2018-02-23 00:30聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市可以「泡湯」的六龜寶來花賞溫泉公園、西子灣的打狗英國領事館，旅遊宣傳的圖片拍得美美的，溫泉公園在群山環抱中，英國領事館看出去的海景不管晴天或陰雨天，都獨具特色。但是，旅遊宣傳上通常不會特別提到，前往這兩處景點最近的距離是爬階梯登高，考驗遊客的腳力和體力。

農曆春節初一到初五吸引5萬多人次造訪的寶來花賞溫泉公園從寶來國中操場邊起點，很多遊客到山腳下才知道公園區和「湯」在山上，要泡到湯得爬180多階頗陡的階梯，有些老人家因此放棄登上山頂。

寶來花賞溫泉公園完成後，高市觀光局的宣傳重點放在「手湯」、「足湯」，少了介紹前往的最後一哩路─爬山。年假期間全家出遊的民眾扶老攜幼，腳力比較不好的老人家爬不上去，年紀小的孩童得由父母抱著爬階梯，大部分人都爬得氣喘噓噓，中途數次停下來喘口氣。

泡湯區景觀視野佳，周圍大山環抱，天氣好時看得到藍天白雲，手湯、足湯加上陸續開放的櫻花，頗具心靈療癒之效。

「是不是有比較好走的道路通到泡湯區，不一定要爬階梯？」不少人相互詢問。真的有，階梯旁邊一條看起來像產業道路的小徑可以通到山上，因為道路狹窄，觀光局不鼓勵汽機車行駛。

高市觀光局長曾姿雯說，如果是行動不便或老人家要到溫泉區，可以開車上去，但山上停車空間有限，路又小，如果可以，還是把車子停在山下寶來國中操場，走路上去，走坡道比較不吃力，可以當作散步一樣慢慢走，可能是標示牌不夠清楚，多數遊客才不知道可以走緩坡上山，會加強指引路標。

西子灣東面的打狗英國領事館在旅遊宣傳品中常見一棟古蹟洋樓。這棟建築可是建在可以俯瞰高雄港的山頂上，要到山上參觀，從西子灣走階梯的距離最近。當然，從館北面的十八王八廟斜坡走上去也行，不過大部分遊客寧走「直路」，爬階梯到領事館參觀。

英國領事館另一個出入口在哨船頭，從那裡進入館區，同樣要爬階梯才能到山頂，只不過這處出入口走的是古味石階。

從高市哨船頭進入打狗英國領事館區，也得爬石階才能到達位在山頂古蹟洋樓。圖／報系資...
從高市哨船頭進入打狗英國領事館區，也得爬石階才能到達位在山頂古蹟洋樓。圖／報系資料照
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要從高市西子灣的打狗英國領事館區看海景，必須先爬十八王公廟下方的階梯上山頂。圖／...
要從高市西子灣的打狗英國領事館區看海景，必須先爬十八王公廟下方的階梯上山頂。圖／報系資料照
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高市西子灣的打狗英國領事館區一景。圖／報系資料照
高市西子灣的打狗英國領事館區一景。圖／報系資料照
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六龜寶來花賞溫泉公園可「泡湯」，可望遠，但公園不在平地，進公園得爬上百階梯。記者...
六龜寶來花賞溫泉公園可「泡湯」，可望遠，但公園不在平地，進公園得爬上百階梯。記者楊濡嘉／攝影
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高市六龜寶來花賞溫泉公園的「手湯」。記者楊濡嘉／攝影
高市六龜寶來花賞溫泉公園的「手湯」。記者楊濡嘉／攝影
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高市六龜寶來花賞溫泉公園的「泡湯」處在山上，不是在平地。記者楊濡嘉／攝影
高市六龜寶來花賞溫泉公園的「泡湯」處在山上，不是在平地。記者楊濡嘉／攝影
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前往六龜寶來花賞溫泉公園最近的路，是上百階梯。記者楊濡嘉／攝影
前往六龜寶來花賞溫泉公園最近的路，是上百階梯。記者楊濡嘉／攝影
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溫泉英國氣喘

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