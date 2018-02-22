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高市議員選舉民進黨要提37席 鼓旗鹽和三民不增反減

2018-02-22 12:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

面對今年高雄市議員選舉民進黨確定在高雄市提名37人參選，爭取議會過半；其中，旗鼓鹽、三民區都將比本屆議員選舉時各減提1席，在前金、新興、苓雅這個選區與林園、大寮選區各提名3席，其中1名為婦女保障名額。

民進黨高雄市黨部表示，民進黨中執會通過「2018年直轄市議員提名作業選務相關事項」，高雄市議員席次的部分則依照地方黨部執委會的建議，11個選區確定提名37席，但不包含原住民選區。

高市黨部表示，本屆高市議員共66席，民進黨4年前議員選舉時，不包含原住民選區，共當選34席，為了確保席次增加，黨部執委會開會討論後向黨中央建議今年高市議員選舉提名37席。

市黨部主委黃彥毓說，和4年前的議員選舉（即本屆議員）相比，旗津、鼓山、鹽埕選區今年將保留與第三勢力合作空間，決定減少提名1席；三民區則因泛綠參選人數眾多，選情複雜，也減少1席；此外，為了爭取前金、新興、苓雅選區以及林園、大寮選區的單一性別保障名額，民進黨在這兩個選區提名的3席中將有1席婦女保障名額，其它選區則繼續維持提名4席有1席的婦女保障名額。

民進黨高雄市議員選舉各選區提名席次如下：第一選區（大旗美地區）應選3席，擬提名2席；第二選區（路竹地區）應選3席，擬提名2席；第三選區（大岡山地區）應選5席，擬提名3席；第四選區（左營、楠梓）應選8席，擬提名4席；第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹）應選5席，擬提名4席；第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）應選4席，擬提名2席；第七選區（三

民）應選8席，擬提名4席；第八選區（前金、新興、苓雅）應選6席，擬提名3席；第九選區（鳳山）應選8席，擬提名5席；第十選區（前鎮、小港）應選8席，擬提名5席；第十一選區（林園大寮）應選4席，擬提名3席。

民進黨確定今年高市議員選舉提名37席，力爭議會過半席次。記者楊濡嘉／攝影
民進黨確定今年高市議員選舉提名37席，力爭議會過半席次。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨力爭今年高市議員選舉過半，確定提名37席。圖為目前民進黨高雄市議會黨團成員...
民進黨力爭今年高市議員選舉過半，確定提名37席。圖為目前民進黨高雄市議會黨團成員。記者楊濡嘉／攝影
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