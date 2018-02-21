高市春節人潮最多的觀光景點 「老」景點旗津第一名

2018-02-21 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局統計，今年農曆春節初一到初五人潮最多的觀光景點，前5名依次是旗津、蓮池潭風景區、崗山之眼、壽山動物園和六龜寶來，旗津5天內吸引逾18萬人次造訪。前5名的年節最好玩景點中，有3處是「老」 景點，新景點則有2處。

高市觀光局表示，大年初一到初五，到旗津各景點參觀的遊客逾18萬人次，旗津原本就是旅遊熱點，觀光局也在高雄旅遊網中加強宣傳，加上天氣不錯，前往旗津的遊客之多，可以從輪渡站候船的人大排長龍看出來。

遊客數居次的蓮池潭風景區除了到寺廟上香祈福、走訪龍虎塔的國內外遊客多之外，高雄物產館在年節期間的展售活動也吸引許多遊客選購伴手禮。

觀光局統計，今年新開幕的觀光景點，崗山之眼最夯，有5萬多遊客到訪；去年重新開園的金獅湖蝴蝶園和手作教室，因在市中心區，年節有2萬6000多人到訪，比較去年春節成長1.5倍；到六龜寶來的遊客約有1萬3000多人次，比去年成長近70%，前往寶來花賞溫泉公園登高並享受手足湯的遊客則逾4000人。