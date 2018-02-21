親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高市春節人潮最多的觀光景點 「老」景點旗津第一名

2018-02-21 22:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局統計，今年農曆春節初一到初五人潮最多的觀光景點，前5名依次是旗津、蓮池潭風景區、崗山之眼、壽山動物園六龜寶來，旗津5天內吸引逾18萬人次造訪。前5名的年節最好玩景點中，有3處是「老」 景點，新景點則有2處。

高市觀光局表示，大年初一到初五，到旗津各景點參觀的遊客逾18萬人次，旗津原本就是旅遊熱點，觀光局也在高雄旅遊網中加強宣傳，加上天氣不錯，前往旗津的遊客之多，可以從輪渡站候船的人大排長龍看出來。

遊客數居次的蓮池潭風景區除了到寺廟上香祈福、走訪龍虎塔的國內外遊客多之外，高雄物產館在年節期間的展售活動也吸引許多遊客選購伴手禮。

觀光局統計，今年新開幕的觀光景點，崗山之眼最夯，有5萬多遊客到訪；去年重新開園的金獅湖蝴蝶園和手作教室，因在市中心區，年節有2萬6000多人到訪，比較去年春節成長1.5倍；到六龜寶來的遊客約有1萬3000多人次，比去年成長近70%，前往寶來花賞溫泉公園登高並享受手足湯的遊客則逾4000人。

在新景點的「挑戰」下，壽山動物園還是受親子歡迎，春節期間逾4萬8000名遊客入園，比去年成長7%。動物園除了推長相討喜的羊駝當二月主打明星之外，年假期間不間斷舉辦親子活動，讓閤家出遊的民眾開心度過一天。

今年新啟用的六龜寶來花賞溫泉公園足湯雖然要收費，還是受許多遊客歡迎。記者楊濡嘉／...
今年新啟用的六龜寶來花賞溫泉公園足湯雖然要收費，還是受許多遊客歡迎。記者楊濡嘉／攝影
分享
今年春節造訪高雄市夀山動物園的遊客比去年多。圖／高雄市夀山動物園提供
今年春節造訪高雄市夀山動物園的遊客比去年多。圖／高雄市夀山動物園提供
分享
高市左營蓮池潭龍虎塔。圖／報系資料照
高市左營蓮池潭龍虎塔。圖／報系資料照
分享
高市旗津彩虹教堂。記者楊濡嘉／攝影
高市旗津彩虹教堂。記者楊濡嘉／攝影
分享
今年春節前開幕的崗山之眼園區，春節假期間吸引逾5萬遊客造訪。圖／報系資料照
今年春節前開幕的崗山之眼園區，春節假期間吸引逾5萬遊客造訪。圖／報系資料照
分享
高市旗津景點多，今年春節假期吸引逾18萬人次造訪。圖為旗津海洋珍珠景點。記者楊濡...
高市旗津景點多，今年春節假期吸引逾18萬人次造訪。圖為旗津海洋珍珠景點。記者楊濡嘉／攝影
分享

動物園春節六龜

相關新聞

台一線枋山至楓港段 3月中前分段施工

2018-02-21 19:43

龍發堂傳染病區未解禁 4結核病患住不同樓層竟都感染

2018-02-21 19:13

地震救災都有他們 屏縣特搜隊長：梁柱要在才有活命機會

2018-02-21 19:10

建置綠色車隊 高雄郵差送信改騎「電動ㄟ」

2018-02-21 18:43

小琉球春節湧入3萬人 居民抱怨景點留下垃圾

2018-02-21 18:13

退警提供農田作實驗農場 開學日就是播種日

2018-02-21 14:54

狗年旺旺 大樂透百萬大紅包落澎湖

2018-02-21 14:07

鹽埕知名滷味鬧雙胞 遊客IG打錯卡被要求刪文

2018-02-21 13:54

國人遊「崗山之眼」素質低 攤販嘆：有什麼資格笑陸客？

2018-02-21 09:52

大黃牛落水井 消防員灌水救出

2018-02-21 00:12

Hello Kitty魅力 屏東熱博將破155萬人次

2018-02-20 23:52

低頭撿東西撞前車 三民二分局偵查佐酒測0.68

2018-02-20 23:11

因應換職潮 就業中心送開運袋

2018-02-20 23:08

崗山之眼成為春節新景點 超載亂象也要全面取締

2018-02-20 21:43

韓國瑜批高雄「太少經濟」 市府怒回800字

2018-02-20 18:19

把握收假前出遊 屏東熱博已破130萬人次

2018-02-20 14:14

墾丁春節住房率20年最慘？ 屏東縣府：仍有8成

2018-02-20 13:20
看更多

熱門文章

國人遊「崗山之眼」素質低 攤販嘆：有什麼資格笑陸客？

2018-02-21 09:52

一棵老樹倒了 台南發現藏在地下200年的古蹟

2018-02-21 13:13

蘭陽勝景龍潭湖口矗立大廈 宜蘭天際線又失守

2018-02-21 16:04

邊賞櫻還邊丟垃圾...民眾壞習慣讓派出所遭殃

2018-02-21 08:01

台南16行政區26日起停水47小時 影響35萬戶

2018-02-21 10:35

慕名赴幾米廣場卻看到掉漆人偶 遊客：這樣好意思嗎？

2018-02-21 17:05

捷運板南線列車異常 各車站月台人擠爆

2018-02-21 19:34

遭爆到分駐所關切賭場 南市副議長：選民服務但支持警

2018-02-21 16:59

前銅鑼鄉長謝其全遺願 5千萬前瞻核定慰在天之靈

2018-02-21 16:51

桃園燈節4燈區同步亮燈 賞燈交管路線看這裡

2018-02-21 18:02

宜蘭東澳神祕海灣通道5月蓋好 遊客再等等

2018-02-21 16:19

港口宮擲筊賽 她穿紅衣擲6聖筊贏轎車

2018-02-21 10:15

過年大掃除 新化武德殿志工神龕下意外發現寶

2018-02-21 17:17

基隆東岸商場春節湧5萬人次 PU跑道5天就毀了

2018-02-21 15:40

開工日公布開罰名單 企業資遣孕婦遭罰

2018-02-21 13:41

新竹議員為還300元餐費 開車150公里到西螺

2018-02-21 14:10

影／新竹縣團拜 邱鏡淳的後退說飄出選舉味

2018-02-21 14:43

苗栗市公所為垃圾指縣府知法犯法 環保局：太沉重

2018-02-21 12:50

鹽埕知名滷味鬧雙胞 遊客IG打錯卡被要求刪文

2018-02-21 13:54

新春送紅包 林右昌：今天沒上班可能是樂透大獎得主

2018-02-21 09:50

主動配合減塑做公益 這家餐廳4成顧客自備購物袋

2018-02-21 12:37

柯文哲來團拜民進黨1議員捧場 遭批兩岸一家親議員

2018-02-21 18:08

桃園燈節今開幕 4大燈區各有特色

2018-02-21 00:43

桃市府新春團拜 鄭文燦送員工3項小確幸

2018-02-21 12:19

小琉球春節湧入3萬人 居民抱怨景點留下垃圾

2018-02-21 18:13

水庫滿水位 桃園新竹今年春耕供水正常

2018-02-21 16:55

中市停車月票3月網路開賣！民眾：終於不用翹班排隊

2018-02-21 14:44

東港王船匠師、新園五房宋江陣 通過屏東縣文資審議

2018-02-21 16:59

龍發堂傳染病區未解禁 4結核病患住不同樓層竟都感染

2018-02-21 19:13

大園國中遷校開學車隊壯觀 象徵桃園航空城計畫第一步

2018-02-21 19:59

從小偷看動漫長大愛插畫 她勇奪國際大獎插畫類特別獎

2018-02-21 21:12

一門雙傑 張耀仁張耀懋兄弟檔加入涂醒哲小內閣

2018-02-21 14:02

地震救災都有他們 屏縣特搜隊長：梁柱要在才有活命機會

2018-02-21 19:10

桃園這10所學校在地震潛勢區 市府：會加強耐震補強

2018-02-21 17:59

睡金庫「發財水」人氣夯 金融機構教你怎麼招財

2018-02-21 13:44

指揮交通像表演 嗶嗶哥：怕駕駛人等太久覺得無聊

2018-02-21 15:07

違建未裝住警器將拆 柯文哲：徹底執行

2018-02-21 16:00

果樹下的男孩...年僅30歲自創農品牌

2018-02-21 08:28

蘇花落石險砸人 公路總局：新的崩落點將刷坡清理

2018-02-21 16:43

蘇貞昌帶家人台灣燈會賞燈 開心與設計師么女團圓

2018-02-21 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top